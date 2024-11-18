Tuyển C&B thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển C&B thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12M Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Xây dựng và quản lý hệ thống lương, thưởng: Đề xuất các chính sách và phương pháp tính lương, thưởng dựa trên năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên. Đảm bảo hệ thống lương thưởng công bằng và hấp dẫn.
Quản lý phúc lợi và các chế độ đãi ngộ: Xây dựng các gói phúc lợi và chế độ đãi ngộ cạnh tranh nhằm thu hút và giữ chân nhân tài. Phối hợp với các phòng ban để cải tiến chính sách đãi ngộ cho nhân viên.
Thực hiện các quy trình về lương và chế độ đãi ngộ hàng tháng: Theo dõi và quản lý các thủ tục liên quan đến lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, và các khoản thanh toán khác.
Kiểm soát chi phí nhân sự: Phân tích và đánh giá các chi phí liên quan đến nhân sự như lương, thưởng, phúc lợi và các chi phí khác, đảm bảo chi phí này phù hợp với ngân sách đã được duyệt.
Cập nhật và tư vấn chính sách về lương và phúc lợi: Thường xuyên nghiên cứu và cập nhật các chính sách mới của pháp luật về lao động, bảo hiểm, và các quy định khác để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến đánh giá năng lực và xếp hạng hiệu suất nhân viên: Phối hợp với các phòng ban để xây dựng hệ thống đánh giá và triển khai quy trình đánh giá năng lực nhân viên.
Phân tích và báo cáo dữ liệu nhân sự: Thực hiện các báo cáo liên quan đến chi phí nhân sự, hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên để đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên;
Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về Quản trị nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Luật....
Kỹ năng Excel tốt
Tư duy về xây dựng và phát triển hệ thống
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ.
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng
15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...; tháng lương thứ 13 (theo quy chế Công ty); Thưởng % doanh thu; Chế độ xét nâng lương hàng năm;
Phụ cấp ăn trưa (40.000đ/ngày, áp dụng hưởng cả trong thời gian thử việc);
Khám sức khỏe định kỳ, chế độ đãi ngộ cho thân nhân;
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định nhà nước và các chế độ khác theo quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 87 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-c-b-thu-nhap-15-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252845
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển HCNS thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Tuyển Nhân Viên Tiền Lương thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP BMG
Tuyển Chuyên Viên Dự Án thu nhập Trên 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty CP BMG
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION
Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Long An
CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Long An Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SandyCook Việt Nam
Tuyển Nhân Viên C&B thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần SandyCook Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Novamed
Tuyển C&B thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Novamed
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 9Pay
Tuyển C&B Specialist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần 9Pay
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Novamed
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Novamed
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT
Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 104 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển HCNS thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Tuyển Nhân Viên Tiền Lương thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP BMG
Tuyển Chuyên Viên Dự Án thu nhập Trên 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty CP BMG
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION
Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Long An
CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Long An Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần SandyCook Việt Nam
Tuyển Nhân Viên C&B thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần SandyCook Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Novamed
Tuyển C&B thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Novamed
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 9Pay
Tuyển C&B Specialist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần 9Pay
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Novamed
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Novamed
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT
Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH MINH PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất