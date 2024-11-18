Tuyển C&B thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12M Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Xây dựng và quản lý hệ thống lương, thưởng: Đề xuất các chính sách và phương pháp tính lương, thưởng dựa trên năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên. Đảm bảo hệ thống lương thưởng công bằng và hấp dẫn.

Quản lý phúc lợi và các chế độ đãi ngộ: Xây dựng các gói phúc lợi và chế độ đãi ngộ cạnh tranh nhằm thu hút và giữ chân nhân tài. Phối hợp với các phòng ban để cải tiến chính sách đãi ngộ cho nhân viên.

Thực hiện các quy trình về lương và chế độ đãi ngộ hàng tháng: Theo dõi và quản lý các thủ tục liên quan đến lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, và các khoản thanh toán khác.

Kiểm soát chi phí nhân sự: Phân tích và đánh giá các chi phí liên quan đến nhân sự như lương, thưởng, phúc lợi và các chi phí khác, đảm bảo chi phí này phù hợp với ngân sách đã được duyệt.

Cập nhật và tư vấn chính sách về lương và phúc lợi: Thường xuyên nghiên cứu và cập nhật các chính sách mới của pháp luật về lao động, bảo hiểm, và các quy định khác để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến đánh giá năng lực và xếp hạng hiệu suất nhân viên: Phối hợp với các phòng ban để xây dựng hệ thống đánh giá và triển khai quy trình đánh giá năng lực nhân viên.

Phân tích và báo cáo dữ liệu nhân sự: Thực hiện các báo cáo liên quan đến chi phí nhân sự, hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên để đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên;

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về Quản trị nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Luật....

Kỹ năng Excel tốt

Tư duy về xây dựng và phát triển hệ thống

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ.

Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng

15.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...; tháng lương thứ 13 (theo quy chế Công ty); Thưởng % doanh thu; Chế độ xét nâng lương hàng năm;

Phụ cấp ăn trưa (40.000đ/ngày, áp dụng hưởng cả trong thời gian thử việc);

Khám sức khỏe định kỳ, chế độ đãi ngộ cho thân nhân;

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định nhà nước và các chế độ khác theo quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin