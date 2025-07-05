Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Kế toán trưởng

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 102 Ngọc Hà, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính của công ty.
• Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định.
• Quản lý dòng tiền, chi phí sản xuất, giá thành và ngân sách nội bộ.
• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, hải quan, BHXH...
• Kiểm soát chứng từ kế toán, hợp đồng, công nợ, tài sản,...
• Đào tạo, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự kế toán.
• Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, thuế, dòng tiền và hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, từ 30 – 45 tuổi, hình thức chỉn chu, tác phong chuyên nghiệp.
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán,...
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, nội thất.
• Nắm vững quy định pháp luật về thuế, kế toán, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp.
• Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt; trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm cao.
• Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST hoặc ERP), tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng hấp dẫn (15 đến 20 triệu) + thưởng hiệu quả công việc + thưởng Lễ, Tết.
• Nghỉ lễ, Tết và phép năm theo quy định pháp luật.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.
• Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí, đào tạo chuyên sâu.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

