Tuyển C&B thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần Insmart
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty Cổ Phần Insmart

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Insmart

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1.Bảo hiểm xã hội:
Đăng ký mới/tăng/giảm BHXH cho Cán bộ nhân viên (CBNV) trong tháng;
Giải quyết chế độ BHXH cho CBNV do cơ quan BHXH chi trả theo quy định;
Chốt sổ, hướng dẫn thủ tục hưởng BHTN cho CBNV nghỉ việc;
Theo dõi, đối chiếu số liệu trích nộp BHXH;
Thực hiện các công việc liên quan khi phát sinh.....
2.Thuế TNCN:
Đăng ký mã số thuế TNCN, giảm trừ gia cảnh;
Theo dõi, kê khai thuế TNCN hàng tháng, báo cáo sử dụng hóa đơn thuế TNCN;
Quyết toán thuế TNCN hàng năm, xuất hóa đơn chứng từ quyết toán cho CBNV;
3. Chấm công, tính lương:
Thực hiện chấm công cho CBNV đầy đủ, chính xác theo tuần, tháng;
Tổng hợp, đối chiếu, tính toán OT/KPI...hàng tháng;
Tính lương, đối chiếu và kiểm tra lương hàng tháng;
Tính thưởng, chế độ phúc lợi khác theo chính sách Công ty;
Thực hiện thủ tục chi lương, thưởng, chế độ phúc lợi khác;
Gửi phiếu lương/thưởng, giải đáp thắc mắc của CBNV liên quan đến lương/thưởng;
Theo dõi, tổng hợp, làm các báo cáo liên quan đến OT/KPI....định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu;
Hỗ trợ CBNV thực hiện thủ tục mở thẻ ngân hàng.
4. Bảo hiểm sức khỏe:
Báo tăng/giảm Bảo hiểm sức khỏe (BHSK) trong tháng;
Theo dõi danh sách CBNV tham gia BHSK hàng tháng, đối chiếu công nợ BHSK hàng tháng;
Tổng kết phí BHSK và làm thủ tục thanh toán phí và gia hạn BHSK hàng năm;
5. Phép năm, nghì bù:
Theo dõi ngày phép năm, nghỉ bù của CBNV;
Cập nhật thông tin khi có phát sinh, cập nhật chính sách của Công ty về phép năm, nghỉ bù cho CBNV.
6. Báo cáo:
Báo cáo theo tuần/tháng/năm theo quy định;
Báo cáo phát sinh theo yêu cầu.
7. Các công việc khác:
Xây dựng mới hoặc chỉnh sửa các quy trình, quy định liên quan đến các chính sách lương, KPI phù hợp với hoạt động của bộ phận;
Tham gia các dự án Nhân sự (dự án triển khai phần mềm nhân sự);
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành Nhân sư, Kế toán, Luật, Kinh tế,...hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc (nghe, nói, đọc, viết);
Có ít nhất từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 300 nhân sự trở lên;
Excel tốt, biết sử dụng Dashboard;
Tư duy tốt về các số liệu, báo cáo, có khả năng nhìn nhận đánh giá và đưa ra các đề xuất/giải pháp;
Ưu tiên ứng viên đã tính các bảng lương/bảng KPI có mức độ phức tạp;
Có trách nhiệm với công việc, yêu thích và tâm huyết với công việc tính lương thưởng, hỗ trợ các thủ tục nhân sự;
Có kiến thức về luật lao động;
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt;

Tại Công ty Cổ Phần Insmart Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 – 20.000.000VNĐ;
Thử việc hưởng 100% lương, thời gian thử việc 2 tháng;
Thưởng các ngày Lễ, Tết, Tháng lương 13 theo quy định công ty;
Tăng lương định kỳ theo quy định;
BHXH sau thời gian thử việc;
Bảo hiểm tai nạn 24/7, bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty;
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, teambuilding, du lịch hằng năm;
Cơ hội phát triển và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp;
Môi trường làm việc ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Insmart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Insmart

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, cao ốc Đinh Lễ, P.12, Q.4, TP HCM_Tầng 25 tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

