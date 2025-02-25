Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH AN HÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 100 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN
Mức lương
100 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 115 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 100 - 500 USD
- Lập danh sách, quản lý Khách hàng tiềm năng
- Telesales giới thiệu các khóa học và chương trình đào tạo
- Theo dõi kết quả học tập, hỗ trợ học viên
- Tiếp nhận, xử lý thắc mắc của Phụ huynh
- Cập nhật dữ liệu khách hàng, báo cáo theo yêu cầu
- Phối hợp các bộ phận tổ chức sự kiện thường niên
Chưa biết có thể đào tạo
Với Mức Lương 100 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng xử lý tình huống
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Kỹ năng máy tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
