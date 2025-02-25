Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH AN HÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 100 - 500 USD

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH AN HÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 100 - 500 USD

CÔNG TY TNHH AN HÂN
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
CÔNG TY TNHH AN HÂN

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN

Mức lương
100 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 115 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 100 - 500 USD

- Lập danh sách, quản lý Khách hàng tiềm năng
- Telesales giới thiệu các khóa học và chương trình đào tạo
- Theo dõi kết quả học tập, hỗ trợ học viên
- Tiếp nhận, xử lý thắc mắc của Phụ huynh
- Cập nhật dữ liệu khách hàng, báo cáo theo yêu cầu
- Phối hợp các bộ phận tổ chức sự kiện thường niên
Chưa biết có thể đào tạo

Với Mức Lương 100 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng xử lý tình huống
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Kỹ năng máy tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AN HÂN

CÔNG TY TNHH AN HÂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8/76 Ngô Kim Tài, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cham-soc-ho-tro-hoc-vien-thu-nhap-100-500-thang-tai-hai-phong-job322212
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ms Ngân English
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD
Ms Ngân English
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ms Ngân English
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD
Ms Ngân English
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm