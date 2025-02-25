Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH AN HÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 100 - 500 USD

- Lập danh sách, quản lý Khách hàng tiềm năng - Telesales giới thiệu các khóa học và chương trình đào tạo - Theo dõi kết quả học tập, hỗ trợ học viên - Tiếp nhận, xử lý thắc mắc của Phụ huynh - Cập nhật dữ liệu khách hàng, báo cáo theo yêu cầu - Phối hợp các bộ phận tổ chức sự kiện thường niên Chưa biết có thể đào tạo

