Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng qua fanpage (trả lời tin nhắn trực tiếp qua inbox, comment).
Trực chiến tư vấn và chốt đơn ngay khi khách hàng nhắn tin, tốc độ là 1 trong những yêu cầu cần thiết.
Nắm bắt tâm lý khách hàng, tư vấn đúng thông tin, đúng thời điểm.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để xử lý các tình huống phát sinh kịp thời cho khách hàng.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc online tại nhà. (Lên văn phòng làm việc 1 buổi/tuần)
Bắt buộc Training 2 tuần đầu tại văn phòng: Công ty TMĐT Moti và Cộng sự: 20 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh
Có thể đăng ký làm các Ca tối cuối tuần (từ 18h00 đến 24h00) và các Ca làm giờ hành chính trong tuần (từ 7h00 - 18h00) (mỗi ca tối thiểu 4 giờ liên tục, 1 tuần đăng ký tối thiểu 24h, không giới hạn thời gian đăng ký).
Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường hoặc có nhiều thời gian rảnh, linh động được các ca làm việc.
Có kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng hoặc bán hàng là 1 lợi thế.
Có máy tính cá nhân, biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
Có ý thức, trách nhiệm đối với công việc.
Có khả năng nắm bắt thông tin tốt để xử lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20,000đ - 35,000đ/giờ (tăng theo năng lực và đóng góp, review tăng lương hàng tháng)
Ngày lễ: tính lương x 150%
Làm việc online tại nhà.
Môi trường làm việc năng động, được training bài bản theo lộ trình.
Thời gian đăng ký linh hoạt, không giới hạn thời gian đăng ký làm, công việc có thể làm lâu dài và phát triển cùng sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 222 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-1-5-trieu-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job214766
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất