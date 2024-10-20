Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng qua fanpage (trả lời tin nhắn trực tiếp qua inbox, comment).

Trực chiến tư vấn và chốt đơn ngay khi khách hàng nhắn tin, tốc độ là 1 trong những yêu cầu cần thiết.

Nắm bắt tâm lý khách hàng, tư vấn đúng thông tin, đúng thời điểm.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để xử lý các tình huống phát sinh kịp thời cho khách hàng.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc online tại nhà. (Lên văn phòng làm việc 1 buổi/tuần)

Bắt buộc Training 2 tuần đầu tại văn phòng: Công ty TMĐT Moti và Cộng sự: 20 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Có thể đăng ký làm các Ca tối cuối tuần (từ 18h00 đến 24h00) và các Ca làm giờ hành chính trong tuần (từ 7h00 - 18h00) (mỗi ca tối thiểu 4 giờ liên tục, 1 tuần đăng ký tối thiểu 24h, không giới hạn thời gian đăng ký).

Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường hoặc có nhiều thời gian rảnh, linh động được các ca làm việc.

Có kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng hoặc bán hàng là 1 lợi thế.

Có máy tính cá nhân, biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Có ý thức, trách nhiệm đối với công việc.

Có khả năng nắm bắt thông tin tốt để xử lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20,000đ - 35,000đ/giờ (tăng theo năng lực và đóng góp, review tăng lương hàng tháng)

Ngày lễ: tính lương x 150%

Làm việc online tại nhà.

Môi trường làm việc năng động, được training bài bản theo lộ trình.

Thời gian đăng ký linh hoạt, không giới hạn thời gian đăng ký làm, công việc có thể làm lâu dài và phát triển cùng sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

