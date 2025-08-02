Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 5 Triệu

Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Thực tập sinh kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 630

- 632 Ngô Quyền, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng online: Tập trung vào khách hàng kinh doanh, kho, doanh nghiệp,...
- Tư vấn dịch vụ - chốt Sale
- Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp Trung Quốc
- Quản lý đơn hàng của khách hàng
- Duy trì mối quan hệ và thúc đẩy tần suất lên đơn
- Lưu ý: Chỉ tập trung khai thác khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ order và vận chuyển, không phải thực hiện các công việc liên quan đến chứng từ Xuất nhập khẩu, khai báo hải quan,...

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kỹ năng và kinh nghiệm
- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tại các vị trí Sale/CSKH online
- Ưu tiên các bạn năng nổ tham gia những hoạt động tại trường
- Hiểu biết về các nền tảng đặt hàng online Trung Quốc như TaoBao, 1688, Tmall, Pinduoduo v.v..
- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt
2. Thái độ và Con người phù hợp
- Trách nhiệm trong công việc
- Kiên trì, chịu khó, bám đuổi mục tiêu
- Tích cực, lạc quan, vui vẻ
- Mong muốn phát triển bản thân, gắn bó lâu dài với công ty
- Tư duy hướng tới KH: biết lắng nghe, đồng cảm với nỗi đau KH. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, hướng tới việc tối ưu trải nghiệm của KH đối với dịch vụ của công ty
- Nỗ lực cho sự xuất sắc
- Chủ động hoàn thành mục tiêu
- Có tư duy phát triển bản thân
3. Yêu cầu khác:
- Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen Thì Được Hưởng Những Gì

1. Trợ cấp thực tập: 1.000.000 VNĐ/tháng
2. Các phúc lợi khác:
- Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn cho người mới bắt đầu
- Thưởng KPI khi chốt đơn thành công
- Hỗ trợ tài liệu và dấu mộc thực tập
- Được kèm cặp, nâng cao kỹ năng sale
- Trong vòng 2 tháng thực tập, nếu đạt mức KPI đề ra sẽ được cân nhắc lên vị trí thử việc
- Chế độ làm việc online 4 buổi/tháng
- Thưởng nóng với thành tích vượt trội
- Thưởng các dịp lễ lớn
- Company trip
- Đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
- Tổ chức sinh nhật, tổ chức các ngày lễ 8/3, 20/10
- Các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe định kỳ
- Môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở
IV. Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Tầng 6, 630 - 632 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà
V. Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 630-632, Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

