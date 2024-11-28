Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

+ Giám sát quy trình bán hàng: Theo dõi hoạt động bán hàng qua màn hình camera nhằm đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn do công ty đề ra.
+ Giám sát nhân viên trong giờ làm việc: Quản lý, kiểm tra và đánh giá thái độ, tác phong làm việc của nhân viên tại các cửa hàng/phòng ban. Đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ nội quy công ty.
+ Duy trì hệ thống tiêu chuẩn hình ảnh cửa hàng, về Văn hóa Công ty, văn hóa Phục vụ tại hệ thống cửa hàng. Kiểm soát thời gian đóng, mở cửa hàng, các chương trình Marketing đang triển khai.
+ Phát hiện và báo cáo bất thường: Kịp thời ghi nhận và báo cáo các trường hợp vi phạm quy định, các sự cố bất thường hoặc rủi ro tiềm ẩn cho cấp quản lý hoặc bộ phận liên quan để xử lý.
+ Lập báo cáo hàng ngày: Tổng hợp, phân tích và báo cáo các lỗi nghiệp vụ, sự cố phát sinh từ cửa hàng để đưa ra các giải pháp cải tiến hoặc xử lý phù hợp.
+ Giám sát thời gian phản hồi thông tin khách hàng trên các kênh fanpage, mạng xã hội theo đúng quy định.
+ Quản lý thông tin các tài khoản quản trị phòng CR để theo dõi, kiểm soát và quản lý hệ thống giám sát camera an ninh Công ty.
+ Định kỳ kiểm tra các cửa hàng ít nhất mỗi Cửa hàng/tháng.
+ Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm từ 1 năm về Giám sát, Giám sát QA/QC
+ Khả năng quan sát và nhận biết vấn đề tốt
+ Sức khỏe và mắt tốt (Ưu tiên không bị cận)
+ Trung thực, trách nhiệm trong công việc
+ Có tính cam kết hoàn thành công việc, cẩn thận, năng động, quyết đoán, trung thực nhiệt huyết với công việc.
+ Có laptop cá nhân
+ Thời gian làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập 10 - 18 triệu (Lương + thưởng)
+ Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết và chăm sóc sức khoẻ.
+ Thưởng lễ, tết, chế độ đầy đủ.
+ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 51/15 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

