Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

+ Giám sát quy trình bán hàng: Theo dõi hoạt động bán hàng qua màn hình camera nhằm đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn do công ty đề ra.

+ Giám sát nhân viên trong giờ làm việc: Quản lý, kiểm tra và đánh giá thái độ, tác phong làm việc của nhân viên tại các cửa hàng/phòng ban. Đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ nội quy công ty.

+ Duy trì hệ thống tiêu chuẩn hình ảnh cửa hàng, về Văn hóa Công ty, văn hóa Phục vụ tại hệ thống cửa hàng. Kiểm soát thời gian đóng, mở cửa hàng, các chương trình Marketing đang triển khai.

+ Phát hiện và báo cáo bất thường: Kịp thời ghi nhận và báo cáo các trường hợp vi phạm quy định, các sự cố bất thường hoặc rủi ro tiềm ẩn cho cấp quản lý hoặc bộ phận liên quan để xử lý.

+ Lập báo cáo hàng ngày: Tổng hợp, phân tích và báo cáo các lỗi nghiệp vụ, sự cố phát sinh từ cửa hàng để đưa ra các giải pháp cải tiến hoặc xử lý phù hợp.

+ Giám sát thời gian phản hồi thông tin khách hàng trên các kênh fanpage, mạng xã hội theo đúng quy định.

+ Quản lý thông tin các tài khoản quản trị phòng CR để theo dõi, kiểm soát và quản lý hệ thống giám sát camera an ninh Công ty.

+ Định kỳ kiểm tra các cửa hàng ít nhất mỗi Cửa hàng/tháng.

+ Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên