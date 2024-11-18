Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tân Liên, Tân Lý Đông, Châu Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Thiết kế web, quảng lý trang mạng xã hội của công ty

Lập kế hoạch bán hàng online

Khai thác khách hàng tiềm năng

Một số yêu cầu theo kế hoạch công ty đặt ra…

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing.

Thành thạo các kỹ năng về digital marketing, bao gồm SEO/SEM, social media marketing và email marketing.

Có khả năng lập kế hoạch marketing chi tiết và thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Năng động, sáng tạo và có khả năng phân tích số liệu để đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang Trại Sạch Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang Trại Sạch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin