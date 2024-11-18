Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc An Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Thiết kế và Kiến trúc

Thiết kế ý tưởng bố trí mặt bằng công năng và diễn họa phối cảnh các dự án kiến trúc dưới sự hướng dẫn của KTS chủ trì (biệt thự)

Nghiên cứu xu hướng, sáng tạo các mẫu kiến trúc mới

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành Kiến trúc

Sử dụng thành thạo các chương trình đồ họa (Autocad, 3Ds Max hoặc sketchup...)

Có khả năng diễn họa tốt

Có khả năng sáng tạo, phát triển ý tưởng thiết kế, năng lực tư duy thẩm mỹ tốt

Có hiểu biết về vật liệu hoàn thiện kiến trúc là một lợi thế

Có thái độ cầu tiến, chủ động và trách nhiệm trong công việc

Có kỹ năng triển khai bản vẽ kỹ thuật 2D là một điểm cộng.

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc An Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 - 18.000.000đồng/ tháng 24 công tùy năng lực + ăn trưa+ bảo hiểm+ phép+ thưởng lễ+ thưởng tết theo kết quả KPI + du lịch hàng năm và chế độ khác theo quy chế công ty.

10 - 18.000.000đồng/ tháng 24 công

Được học hỏi kinh nghiệm từ các KTS chủ nhiệm dự án có thâm niên

Được đào tào kỹ năng tư vấn, thuyết phục chủ đầu tư và phong thủy cơ bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc An Hưng

