Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc An Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc An Hưng
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 23 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Thiết kế ý tưởng bố trí mặt bằng công năng và diễn họa phối cảnh các dự án kiến trúc dưới sự hướng dẫn của KTS chủ trì (biệt thự)
Nghiên cứu xu hướng, sáng tạo các mẫu kiến trúc mới
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành Kiến trúc
Sử dụng thành thạo các chương trình đồ họa (Autocad, 3Ds Max hoặc sketchup...)
Có khả năng diễn họa tốt
Có khả năng sáng tạo, phát triển ý tưởng thiết kế, năng lực tư duy thẩm mỹ tốt
Có hiểu biết về vật liệu hoàn thiện kiến trúc là một lợi thế
Có thái độ cầu tiến, chủ động và trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng triển khai bản vẽ kỹ thuật 2D là một điểm cộng.
Kinh nghiệm: 01 năm trở lên.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc An Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10 - 18.000.000đồng/ tháng 24 côngtùy năng lực + ăn trưa+ bảo hiểm+ phép+ thưởng lễ+ thưởng tết theo kết quả KPI + du lịch hàng nămvà chế độ khác theo quy chế công ty.
10 - 18.000.000đồng/ tháng 24 công
Được học hỏi kinh nghiệm từ các KTS chủ nhiệm dự án có thâm niên
Được đào tào kỹ năng tư vấn, thuyết phục chủ đầu tư và phong thủy cơ bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc An Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
