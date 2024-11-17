Tuyển Chuyên viên Cyber Security TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Chuyên viên Cyber Security

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên Cyber Security Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên Cyber Security Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thực hiện theo dõi, giám sát 24/7 các hệ thống thông tin.
Điều phối việc theo dõi, giám sát, xử lý sự cố ATTT, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để xử lý sự cố ATTT.
Xây dựng và hoàn thiện các kịch bản xử lý ATTT, Playbook, săn tìm mối nguy thread hunting.
Triển khai, vận hành các hệ thống ATTT đặc thù: SIEM, Antivirus, ...
Kiểm soát các trường hợp mất ATTT, Ứng phó xử lý sự cố mất ATTT cho nội bộ và cho khách hàng.
Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình ATTT và các sự cố ATTT.
Quản lý, cung cấp các dữ liệu về tình hình ATTT.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Máy tính/CNTT/Khoa học dữ liệu/Toán – Tin hoặc tương đương.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh mạng.
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ quốc tế về lĩnh vực an ninh mạng.
Độ tuổi: Dưới 35.

Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập lên đến 400 triệu/năm, bao gồm các khoản: Lương hàng tháng, lương khuyến khích, các khoản thưởng, phụ cấp ăn trưa, nghỉ mát, du xuân,...
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn/kỹ năng trong và ngoài nước để nâng cao năng lực.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo pháp luật hiện hành, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các chương trình bảo hiểm sức khoẻ toàn diện tại các Công ty Bảo hiểm lớn, có uy tín (Bảo Minh, PVI, ...).
Được hưởng chế độ điện thoại liên lạc nghiệp vụ cho CBCNV (410.000/tháng) và các chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone.
Được tham gia các hoạt động đoàn thể đặc sắc: Team building, Year end party, hoạt động kỷ niệm vào các dịp lễ trong năm, hoạt động xã hội/thiện nguyện...
Được hỗ trợ lệ phí thi và được khen thưởng sau khi đạt chứng chỉ quốc tế phù hợp với yêu cầu công việc.
Được hỗ trợ chi phí nghiên cứu khoa học: đề tài, sáng kiến, nhiệm vụ khoa học.
Có cơ hội rèn luyện và phát triển công việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp với các hệ thống dữ liệu lớn, được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu và các đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Liên Hệ Công Ty

TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

