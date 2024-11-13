Tuyển Chuyên viên Cyber Security FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Fville 2, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất

• Đào tạo full-time 2-3 tháng về an toàn và bảo mật thông tin nhằm xây dựng các kỹ năng thực hiện công việc: Đánh giá bảo mật, kiếm tra xâm nhập (Penetration Testing), code audits và design reviews, Báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục sự cố, các lỗ hổng bảo mật ứng dụng trên đa nền tảng (Web/Mobile...), Cung cấp hướng dẫn bảo mật cho các kỹ sư và nhân viên hỗ trợ. Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng về an toàn và bảo mật thông tin. Phát triển các giải pháp kỹ thuật để tối ưu hóa quy trình đánh giá bảo mật...

• Các kiến thức đào tạo bao gồm: Lập trình Web với PHP, Python, Web Applicaton Penetration Testing: Introduction and Information Gathering, Configuration, Identity & Authentication Testing, Injection, JavaScript & XSS, CSRF, Logic Flaws, & Advanced Tools...

• Củng cố kiến thức về việc tham gia dự án với mô hình Agile/Scrum

• Làm việc cùng đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Cyber Security tại FPT Software.

• Tiếng Anh: Tham gia đào tạo 90-120p mỗi ngày về tiếng anh giao tiếp với giảng viên người nước ngoài hoặc luyện ngữ pháp, từ vựng theo cấu trúc bài thi TOEIC.

• Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành CNTT, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông... tại các trường Đại học.

• Có thể tham gia đào tạo/làm việc Full-time từ thứ 2 - thứ 6. Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới. Có khả năng giao tiếp tốt và tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề. Có ý thức cầu tiến, trung thực, trách nhiệm với công việc chung

• Có kỹ năng lập trình tốt, có thể sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ như: PHP, Python, Java, Csharp hoặc Golang... Có kinh nghiệm sử dụng Linux.

• Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật bảo mật, bảo mật máy tính và mạng, xác thực, các giao thức bảo mật.

• Có định hướng, yêu thích và đam mê lĩnh vực nghiên cứu phát triển về mảng An toàn và Bảo mật thông tin.

• Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt. Ưu tiên ứng viên có trình độ tương đương từ TOEIC 500 trở lên.

Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo chuyên sâu về các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Cyber Security và tìm hiểu quy trình phát triển dự án phần mềm theo chuẩn Agile/Scrum. Nhận trợ cấp đào tạo hàng tháng trong quá trình đào tạo.

• Sau đào tạo: Ký hợp đồng chính thức với FPT Software với mức thu nhập hấp dẫn tùy theo kết quả đào tạo, mức độ đóng góp làm việc tại dự án. Tham gia làm việc tại các dự án lớn với khách hàng là các tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực: Thương mại điện tử, Fintech, Y tế - Sức khỏe, Hàng không –Vũ trụ, Năng lượng...

• Hoàn thiện kỹ năng mềm và nâng tầm khả năng ngoại ngữ chỉ sau 2-3 tháng.

• Hỗ trợ ôn luyện và tài trợ lệ phí thi các chứng chỉ chuyên nghiệp quốc tế như: CEH, CHFI, Security+, CCNA Security, OSCP, GWAPT, PMP...

• Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho bản thân và gia đình.

• Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software.

• Trở thành “Global Citizen” - trải nghiệm môi trường làm việc toàn cầu tại 27 quốc gia mà FSoft đang hiện diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company

