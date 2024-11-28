Tuyển Chuyên viên Cyber Security CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Chuyên viên Cyber Security

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên Cyber Security Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hội Sở

- Lầu 2, tòa nhà Him Lam, 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên Cyber Security Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, xây dựng và tối ưu các giải pháp giám sát An toàn thông tin (ATTT), đảm bảo các vấn đề ATTT được ghi nhận cụ thể, đầy đủ;
Xây dựng các kịch bản giám sát và thực hiện giám sát các vấn đề và/ hoặc sự cố ATTT toàn hệ thống;
Ghi nhận, phân tích các vấn đề/ sự cố ATTT bất thường, cảnh báo tới các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời các vấn đề và/ hoặc sự cố này;
Thực hiện điều tra số, xác định phương thức tấn công, dấu hiệu nhận biết của sự cố ATTT;
Xây dựng quy trình, quy định và các kịch bản phản ứng sự cố ATTT đảm bảo các sự cố ATTT được xử lý nhanh chóng, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng;
Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các giải pháp, công nghệ, bản tin bảo mật mới. Phân tích, đề xuất phòng ngừa, ngăn chặn hoặc cảnh báo kịp thời;
Báo cáo tình trạng hệ thống, các sự cố bảo mật, biểu hiện lỗ hổng bảo mật định kỳ hoặc đột xuất;
Tham gia phản ứng sự cố an toàn thông tin theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, An ninh thông tin, Điện tử viễn thông, Toán – Tin học hoặc chuyên ngành tương đương.
Có kinh nghiệm truy vết các tác vụ tấn công mạng và xử lý sự cố an toàn thông tin.
Có hiểu biết chuyên môn về phân tích mã độc, các kỹ thuật tấn công phổ biến.
Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm vận hành các hệ thống an ninh bảo mật như: Firewalls, WAF, IDS, IPS, WAAP, Enpoint Security, Threat prevention...
Có hiểu biết, kinh nghiệm xây dựng/ giám sát SOC là một lợi thế.
Có hiểu biết tốt về hạ tầng công nghệ thông tin (network, system).
Có hiểu biết và kiến thức đánh giá lỗ hổng bảo mật ứng dụng.
Có hiểu biết về nguyên tắc an toàn phát triển ứng dụng.
Ưu tiên: CEH, CompTIA Security+, SSCP, CISSP.
Ưu tiên: Am hiểu các dòng Firewalls phổ biến: Checkpoint, Paloalto, Foritnet,...
An ninh mạng, An toàn thông tin, bảo mật hệ thống và ứng dụng.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán hoặc cung cấp giải pháp bảo mật là một ưu tiên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên
Thưởng hoàn thành công việc
Khám sức khỏe định kỳ
Thăm hỏi: thai sản, hiếu hỉ, ốm đau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

