Tuyển Quan hệ Chính phủ CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 16 - 20 Triệu

I/ Quan hệ đối ngoại (50%)

- Tiếp xúc cơ quan nhà nước cấp Huyện. Xin chủ trương đồng ý cho triển khai các hoạt động Marketting và Bán Hàng của công ty.

- Tiếp xúc cơ quan nhà nước cấp xã. Cùng với lãnh đạo xã thực hiện chủ trương của Huyện. Thực hiện tuyên truyền, vận động và phối hợp trong công tác chỉ đạo các ấp/tổ dân phố thực hiện đúng theo chủ trương của công ty.

- Duy trì mối quan hệ thân thiết, gắn bó với cơ quan nhà nước cấp huyện, xã.

II/ Xúc tiến bán hàng (30%)

- Tạo kết nối sâu sắc giữa ban lãnh đạo xã, ấp với đội bán hàng. Lãnh đạo xã, ấp phải thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền nhằm thực hiện việc bán hàng hiệu quả.

- Tiếp nhận yêu cầu của đội bán hàng để phối hợp kịp thời trong công tác chỉ đạo của xã, ấp ở các khu vực mà đội bán mong muốn.

- Cùng với đội bán hàng xúc tiến việc bán hàng để bán được càng nhiều hàng càng tốt.

III/ Xây dựng nguồn nhân lực (20%)

- Trực tiếp tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự phù hợp tại địa phương theo yêu cầu của các phòng ban liên quan.

- Duy trì, kết nối với các đơn vị liên quan tại địa phương để phối hợp tuyển dụng nhân sự phù hợp làm việc tại địa phương.