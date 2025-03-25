Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Minh Anh
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Minh Anh

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Minh Anh

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 số 1 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Minh Anh chuyên nhập khẩu và phân phối độc quyền các thương hiệu nổi tiếng của Đức, Úc, Thụy Sỹ…Công ty có hệ thống phân phối trên toàn quốc bao gồm các siêu thị lớn, shop tiện lợi ,khách sạn 4, 5*, sân bay quốc tế…
Mô tả công việc:
- Mở mới khách hàng
- Tham gia các hội thảo doanh nghiệp định kỳ như BNI, Hnew, sự kiện khác
- Phát triển thị trường: Tìm kiếm, hỗ trợ phát triển, mở rộng các khách hàng điểm bán mới.
- Hiểu rõ về mẫu mã, bao bì, giá, ưu nhược điểm của các sản phẩm
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Hỗ trợ công việc khách của Công ty nếu được yêu cầu
Thời gian làm việc:
- Từ 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1:30) từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (mùa thấp điểm sẽ được nghỉ cả thứ 7)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Minh Anh

Công Ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Minh Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 117/117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

