Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty TNHH Thương Mại & Tư Vấn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Minh Anh chuyên nhập khẩu và phân phối độc quyền các thương hiệu nổi tiếng của Đức, Úc, Thụy Sỹ…Công ty có hệ thống phân phối trên toàn quốc bao gồm các siêu thị lớn, shop tiện lợi ,khách sạn 4, 5*, sân bay quốc tế…

Mô tả công việc:

- Mở mới khách hàng

- Tham gia các hội thảo doanh nghiệp định kỳ như BNI, Hnew, sự kiện khác

- Phát triển thị trường: Tìm kiếm, hỗ trợ phát triển, mở rộng các khách hàng điểm bán mới.

- Hiểu rõ về mẫu mã, bao bì, giá, ưu nhược điểm của các sản phẩm

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Hỗ trợ công việc khách của Công ty nếu được yêu cầu

Thời gian làm việc:

- Từ 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1:30) từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (mùa thấp điểm sẽ được nghỉ cả thứ 7)