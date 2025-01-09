Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Mức lương
500 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Phố Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 500 - 1,500 USD

• Thực hiện tiếp nhận, quản lý và chịu trách nhiệm đối với danh mục hồ sơ khách hàng thuộc phạm vi được phân công.
• Đánh giá, xác minh hồ sơ khách hàng/TSBĐ sau khi tiếp nhận (khách hàng/khoản nợ, năng lực tài chính, TSBĐ, ..); Tính toán nghĩa vụ nợ của khách hàng căn cứ trên các tài liệu, văn kiện tín dụng đã có
• Gửi các thông báo, liên hệ và làm việc với khách hàng và các bên liên quan theo quy định của ngân hàng. Đôn đốc khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng.
• Phối hợp với các cán bộ/đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng phương án xử lý nợ phù hợp với thực trạng của hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
• Triển khai phương án xử lý nợ đã được phê duyệt.
• Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện, đề xuất điều chỉnh phương án xử lý theo thực tế.
• Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện phương án xử lý nợ để đảm bảo tối ưu hiệu quả thu hồi nợ.
• Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp chuyên viên tại đơn vị;
• Chủ động thực hiện khắc phục các tồn tại của hồ sơ.
• Định kỳ hoặc khi phát sinh, thực hiện báo cáo lãnh đạo về tình trạng/thực tế khoản nợ và các nội dung khác theo yêu cầu.
• Tham mưu cho lãnh đạo các phương án, cách thức thực hiện công việc để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của đơn vị.

Với Mức Lương 500 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 22 Ngô Quyền - Hà Nội - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

