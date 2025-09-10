Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7 số 180A Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển khách hàng khu vực Bắc-Nam
Tìm kiếm, đàm phán và phát triển mối quan hệ dài hạn với các khách hàng tiềm năng trong nước, khách hàng FDI, hãng tàu và các tập đoàn logistics.
Xây dựng gói giải pháp logistics trọn gói
Thiết kế dịch vụ tích hợp theo mô hình door-to-door cho nhóm khách hàng.
Quản lý pipeline & báo giá
Theo dõi CRM, phản hồi báo giá đúng thời hạn, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
Phân tích thị trường & cơ hội
Cập nhật thông tin tuyến vận chuyển, cước biển, biến động logistics trong nước để đề xuất chiến lược phát triển phù hợp.
Đồng bộ hoạt động với vận hành cảng & dịch vụ khách hàng
Phối hợp chặt với các khối khai thác vận hành cảng, vận tải, chăm sóc khách hàng để đảm bảo SLA & chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Báo cáo & đề xuất chiến lược
Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh hằng tuần /tháng, đề xuất chiến lược phân khúc & chiến dịch tiếp cận mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Kinh doanh quốc tế, Logistics, Marketing hoặc Quản trị.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển khách hàng, sales B2B, ưu tiên ngành cảng – ICD – logistics.
Kỹ năng đàm phán, phân tích thị trường, thiết kế giải pháp và dẫn dắt đội ngũ bán hàng.
Sử dụng thành thạo công cụ CRM, Excel, PowerPoint; ưu tiên biết tiếng Anh/Trung.
Hiểu biết chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics tích hợp là lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận gồm lương cứng + Lương mềm + thưởng KPI + hoa hồng trực tiếp từ hợp đồng FDI.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Nghỉ trưa: 1h30p + Phụ cấp ăn trưa 30k/bữa
Sáng: 8h30 -12h00
Chiều: 13h30 – 17h30
Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu suất làm việc và các khoản khác theo quy định.
Thưởng tháng lương tháng 13 theo quy chế của công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km9, Đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

