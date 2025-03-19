Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VIB làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 3 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại VIB
Mức lương
800 - 3 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 306 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 800 - 3 USD
• Tư vấn và bán các sản phẩm Huy động, Tài khoản, Bảo hiểm, Thẻ và các sản phẩm khác của Ngân hàng dành cho khách hàng;
• Thực hiện cho vay cầm cố chứng từ có giá;
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;
• Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;
• Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
• Được phân công base khách hàng
Với Mức Lương 800 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, marketing... (Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng có kinh nghiệm có thể xét đặc cách)
• Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề;
• Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, chứng khoán, Quỹ đầu tư, Bảo Hiểm, Bất động sản, sales…
Phúc Lợi
Tại VIB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
