Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VIB làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 3 USD

• Tư vấn và bán các sản phẩm Huy động, Tài khoản, Bảo hiểm, Thẻ và các sản phẩm khác của Ngân hàng dành cho khách hàng;

• Thực hiện cho vay cầm cố chứng từ có giá;

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;

• Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;

• Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

• Được phân công base khách hàng