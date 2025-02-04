Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thái Bình thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định - 12 ngày phép 1 năm - Thu nhập hấp dẫn, xét tăng lương hàng năm - Được tham gia chương trình Teambuilding của Ngân hàng hàng năm - Tham gia các chương trình đào tạo của SeABank

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân

- Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho Khách hàng cá nhân (“KHCN”) – theo đúng định hướng của Ngân hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao;

- Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng, quản lý chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ cung cấp khách hàng theo phạm vi công việc được phân công, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank.

- Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN (Tín dụng, Thẻ, Bảo hiểm) – nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao:

- Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN:

- Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank:

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm KHCN/ Giám Đốc KHCN/ Giám đốc Chi nhánh (tùy mô hình), Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương;

- Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí QHKH tại ngân hàng; hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng lĩnh vực bất động sản/ kinh doanh thị trường.

- Kỹ năng về marketing và kinh doanh thương mại; Kỹ năng phân tích tài chính và rủi ro tín dụng; Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

