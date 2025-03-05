Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 30 Triệu

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: hoa hồng thẻ tín dụng, hoa hồng bảo hiểm, hoa hồng khoản vay lên đến 30 triệu/ tháng Thưởng tháng 13, thưởng pms cuối năm, thưởng lợi nhuận ngân hàng. Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước Review tăng lương 6 tháng 1 lần Chế độ du lịch Teambuilding hằng năm BHYT, BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt Lộ trình thăng tiến 6tháng/lần, có lộ trình phát triển vị trí quản lý., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Tư vấn sản phẩm thẻ tín dụng, tài khoản app, tài khoản chất lượng, khoản vay tín chấp, bảo hiểm sức khoẻ.
- Tìm kiếm khách hàng mới, trực tiếp direct sale đến các KH
- Các điểm tư vấn: toà nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, công ty ( có đầu mối và đội ngũ kèm cặp)
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
- Hoàn thành kpi cá nhân mỗi tháng

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chịu được áp lực, siêng năng, chịu khó, công việc direct sale di chuyển bên ngoài khá nhiều, phù hợp ứng viên chịu khó, chịu di chuyển
- Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học ( đã có bằng)

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

