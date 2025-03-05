Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: hoa hồng thẻ tín dụng, hoa hồng bảo hiểm, hoa hồng khoản vay lên đến 30 triệu/ tháng Thưởng tháng 13, thưởng pms cuối năm, thưởng lợi nhuận ngân hàng. Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước Review tăng lương 6 tháng 1 lần Chế độ du lịch Teambuilding hằng năm BHYT, BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt Lộ trình thăng tiến 6tháng/lần, có lộ trình phát triển vị trí quản lý., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Tư vấn sản phẩm thẻ tín dụng, tài khoản app, tài khoản chất lượng, khoản vay tín chấp, bảo hiểm sức khoẻ.

- Tìm kiếm khách hàng mới, trực tiếp direct sale đến các KH

- Các điểm tư vấn: toà nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, công ty ( có đầu mối và đội ngũ kèm cặp)

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

- Hoàn thành kpi cá nhân mỗi tháng

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chịu được áp lực, siêng năng, chịu khó, công việc direct sale di chuyển bên ngoài khá nhiều, phù hợp ứng viên chịu khó, chịu di chuyển

- Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học ( đã có bằng)

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin