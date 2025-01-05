Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 7.000.000 triệu/ tháng + Thưởng kinh doanh
- Lộ trình thăng tiến lên sau 6
- 12 tháng
- Hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT, BHXH
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân tại quầy, phù hợp với nhu cầu khách
hàng bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Tiết kiệm, thẻ tín dụng, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ và các sản
phẩm khác
Nơi làm việc: Các chi nhánh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc Chờ bằng chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị
kinh doanh, Kế toán, ... và các ngành có liên quan
- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các tổ chức Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán,
Bất động sản, Bảo hiểm, ... (Open cho các vị trí Thực tập sinh Ngân hàng hoặc Sales lĩnh vực Nhân
thọ, Tín chấp, Bất động sản,...)
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
