Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 7.000.000 triệu/ tháng + Thưởng kinh doanh - Lộ trình thăng tiến lên sau 6 - 12 tháng - Hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT, BHXH

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân tại quầy, phù hợp với nhu cầu khách

hàng bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Tiết kiệm, thẻ tín dụng, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ và các sản

phẩm khác

Nơi làm việc: Các chi nhánh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc Chờ bằng chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị

kinh doanh, Kế toán, ... và các ngành có liên quan

- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các tổ chức Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán,

Bất động sản, Bảo hiểm, ... (Open cho các vị trí Thực tập sinh Ngân hàng hoặc Sales lĩnh vực Nhân

thọ, Tín chấp, Bất động sản,...)

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

