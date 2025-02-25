Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp New River Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 USD

PHẦN 2: MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN

• Tìm kiếm khách hàng, đại lý/đối tác, mở rộng hệ thống bán hàng, thực hiện triển khai các hoạt động bán hàng của công ty.

• Cập nhật tình hình doanh thu, đối thủ cạnh tranh, giá sản phẩm, mẫu mã, xu hướng mới,...từ đó đề xuất các hoạt động hỗ trợ bán hàng nhằm thúc đẩy doanh thu.

• Đề xuất, thực hiện triển khai các chương trình bán hàng, hoạt động chăm sóc, hỗ trợ khách hàng, đại lý/đối tác nhằm xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đại lý/đối tác của công ty.

• Đàm phán, thương lượng với khách hàng, đại lý/đối tác về hợp đồng, tiến hành chốt hợp đồng và hỗ trợ khách hàng, đại lý/đối tác ký hợp đồng cũng như triển khai các nội dung trong hợp đồng.

• Lập kế hoạch cá nhân đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

• Thực hiện các báo cáo theo quy định của công ty.