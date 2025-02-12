Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa CT1 Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Phân tích thị trường, tham mưu cho cấp trên về chiến lược kinh doanh.

• Lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược để đạt mục tiêu về doanh số.

• Tìm kiếm, cập nhật thông tin dự án tiềm năng

• Tiếp cận khách hàng, chào hàng và khai thác thông tin dự án tiềm năng.

• Chăm sóc khách hàng trước chào thầu.

• Kết nối và khai thác thông tin trong quá trình triển khai bài thầu.

• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì khách hàng cũ.

• Các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan

• Kinh nghiệm 3 - 5 năm sales B2B các ngành liên quan

• Ngoại hình dễ nhìn, sức khỏe tốt

• Chịu được áp lực công việc, có khả năng đi công tác ngắn ngày, công tác các tỉnh

• Khả năng sử dụng vi tính, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp thành thạo.

• Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

