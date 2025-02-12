Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thưởng tháng lương 13, Thưởng các ngày lễ tết trong năm, Thưởng hiệu suất làm việc, team building/nghỉ mát, các chế độ công đoàn (sinh nhật, hiếu, hỷ,...), các hoạt động thể thao/văn nghệ do công đoàn tổ chức, khen thưởng CBNV xuất sắc, khen thưởng cho con CBNV đạt thành tích tốt trong học tập,... • Làm theo giờ hành chính; từ Thứ Hai đến hết Sáng Thứ Bảy • Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại. • Rất nhiều cơ hội thăng tiến, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

1. Tiếp thị, duy trì, khai thác khách hàng doanh nghiệp (KHDN); bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho KHDN nhằm đem lại doanh thu cho Ngân hàng:
2. Thực hiện giao dịch và hỗ trợ KHDN trong quá trình giao dịch:
3. Phát triển, mở rộng quan hệ với KHDN:
4. Tư vấn, cung cấp thông tin cho các cấp lãnh đạo về những phản hồi, biến động của khách hàng và thị trường.
5. Phối hợp với các phòng ban khác trong Ngân hàng nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
6. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế/Ngoại thương/Tài chính/Ngân hàng/Kế toán/Kiểm toán;
- Yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng (mảng Khách hàng doanh nghiệp);
- Hiện tại không có nợ xấu tại các TCTD;
- Kiến thức về báo cáo tài chính doanh nghiệp;
- Am hiểu về quy trình/ quy định của Ngân hàng là một lợi thế;
- Có kỹ năng đánh giá khách hàng;
- Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc, tư duy tốt, khả năng di chuyển xa,...

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 9 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, 23, 24 - Tòa nhà văn phòng Mipec Tower - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

