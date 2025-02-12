Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company
- Hà Nội: Thưởng tháng lương 13, Thưởng các ngày lễ tết trong năm, Thưởng hiệu suất làm việc, team building/nghỉ mát, các chế độ công đoàn (sinh nhật, hiếu, hỷ,...), các hoạt động thể thao/văn nghệ do công đoàn tổ chức, khen thưởng CBNV xuất sắc, khen thưởng cho con CBNV đạt thành tích tốt trong học tập,... • Làm theo giờ hành chính; từ Thứ Hai đến hết Sáng Thứ Bảy • Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại. • Rất nhiều cơ hội thăng tiến, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
1. Tiếp thị, duy trì, khai thác khách hàng doanh nghiệp (KHDN); bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho KHDN nhằm đem lại doanh thu cho Ngân hàng:
2. Thực hiện giao dịch và hỗ trợ KHDN trong quá trình giao dịch:
3. Phát triển, mở rộng quan hệ với KHDN:
4. Tư vấn, cung cấp thông tin cho các cấp lãnh đạo về những phản hồi, biến động của khách hàng và thị trường.
5. Phối hợp với các phòng ban khác trong Ngân hàng nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
6. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng (mảng Khách hàng doanh nghiệp);
- Hiện tại không có nợ xấu tại các TCTD;
- Kiến thức về báo cáo tài chính doanh nghiệp;
- Am hiểu về quy trình/ quy định của Ngân hàng là một lợi thế;
- Có kỹ năng đánh giá khách hàng;
- Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc, tư duy tốt, khả năng di chuyển xa,...
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
