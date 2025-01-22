Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Số 2 Duy Tân, Tòa Lotusbuilding, Phường Dịch Vọng Hậu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

• Tiếp nhận data từ bộ phận Marketing (kết hợp data tự khai thác), và các nguồn khác để tư vấn, giới thiệu phần mềm phù hợp theo nhu cầu của khách hàng.

• Gặp gỡ với ban lãnh đạo, ban dự án của khách hàng để tư vấn, demo sản phẩm cho khách hàng.

• Thực hiện gửi báo giá, chốt hợp đồng với khách hàng.

• Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng để gia tăng được nguồn khách hàng giới thiệu khách hàng, nâng cấp gói dịch vụ.

• Xây dựng thương hiệu cá nhân, kết nối với các doanh nghiệp, tham gia các hội thảo để mở rộng tệp khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ, Quản trị Nhân sự, Tài chính kế toán….hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Ứng viên có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh thương mại, điện tử, phần mềm và có kinh nghiệm tư vấn khách hàng doanh nghiệp B2B).

• Đam mê công việc kinh doanh, khát vọng chinh phục thử thách, không ngại khó, ngại khổ, không sợ bị khách hàng từ chối.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin