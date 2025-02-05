Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,… và các chỉ tiêu bán chéo khác;
- Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Doanh nghiệp;
- Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị;
- Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công;
- Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế,...;
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng;
- Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;
- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp;
- Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ;
- Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng;

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

