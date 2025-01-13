Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Tiếp thị, thu thập thông tin và hướng dẫn hồ sơ cho khách hàng. Khảo sát thị trường, lập kế hoạch tiếp thị khách hàng có nhu cầu thuê tài chính.

- Trực tiếp tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới. Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của ACB Leasing, phát hiện nhu cầu mới của khách hàng cũ về sản phẩm dịch vụ để đáp ứng.

- Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng.

- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục thuê tài chính của ACB Leasing.

2. Thẩm định khách hàng và dự án thuê tài chính.

- Thẩm định dự án thuê tài chính gồm: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ đề nghị thuê tài chính, tài sản đề nghị thuê tài chính.

- Phân tích, đánh giá dự án và đưa ra nhận xét về tính khả thi của dự án.

3. Theo dõi các khoản cho thuê tài chính và tình hình kinh doanh của khách hàng.

- Phối hợp cùng Phòng dịch vụ khách hàng theo dõi & đôn đốc khách hàng trả nợ đúng kỳ.

- Kiểm tra, đề xuất, lập tờ trình xử lý gia hạn nợ thuê / điều chỉnh nợ thuê / miễn, giảm lãi thuê trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

- Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh và đánh giá khả năng trả nợ thuê của khách hàng.