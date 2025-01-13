Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 10 Phố Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp thị, thu thập thông tin và hướng dẫn hồ sơ cho khách hàng. Khảo sát thị trường, lập kế hoạch tiếp thị khách hàng có nhu cầu thuê tài chính.
- Trực tiếp tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới. Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của ACB Leasing, phát hiện nhu cầu mới của khách hàng cũ về sản phẩm dịch vụ để đáp ứng.
- Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục thuê tài chính của ACB Leasing.
2. Thẩm định khách hàng và dự án thuê tài chính.
- Thẩm định dự án thuê tài chính gồm: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ đề nghị thuê tài chính, tài sản đề nghị thuê tài chính.
- Phân tích, đánh giá dự án và đưa ra nhận xét về tính khả thi của dự án.
3. Theo dõi các khoản cho thuê tài chính và tình hình kinh doanh của khách hàng.
- Phối hợp cùng Phòng dịch vụ khách hàng theo dõi & đôn đốc khách hàng trả nợ đúng kỳ.
- Kiểm tra, đề xuất, lập tờ trình xử lý gia hạn nợ thuê / điều chỉnh nợ thuê / miễn, giảm lãi thuê trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.
- Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh và đánh giá khả năng trả nợ thuê của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu

Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 của Tòa nhà ACB Tower, số 444A - 446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

