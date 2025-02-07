Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp EVN Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa EVN số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và thực hiện huy động vốn từ các khách hàng doanh nghiệp nhằm đạt được các chỉ tiêu được giao.

2. Phát triển, khai thác và duy trì khách hàng hiện tại; tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng mới; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty tới khách hàng.

3.Quản lý, xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng được giao quản lý.

4.Thực hiện bán chéo các sản phẩm, dịch vụ khác cho khách hàng hiện hữu và tiềm năng.

5.Phát hiện các nhu cầu khách hàng, tư vấn và đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng.

6.Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận, Giám đốc Khối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phẩm chất/ Năng lực cần thiết:

+ Có khả năng làm việc với cường độ cao;

+ Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

+ Hiểu biết về thị trường tài chính tiền tệ;

+ Có kiến thức về kinh tế -xã hội;

+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt

Tại EVN Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EVN Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin