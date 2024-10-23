Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm, tiếp thị để phát triển khách hàng mới Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng và phát triển doanh số bán hàng. Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh. Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp (SME) để xây dựng nguồn Khách hàng SME tiềm năng. Tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị doanh nghiệp SME do HDBank tổ chức, tài trợ. Tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng SME tiềm năng. Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm/dịch vụ thích hợp. Mục tiêu phát triển thành Khách hàng SME mới của HDBank Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các Khách hàng SME trong danh mục quản lý. Tìm kiếm cơ hội, nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của doanh nghiệp SME: Huy động, Tín dụng, Tài khoản thanh toán, Ngân hàng điện tử, Quản lý tiền mặt, các Dịch vụ ngân hàng KHDN,...
Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm, tiếp thị để phát triển khách hàng mới
Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng và phát triển doanh số bán hàng. Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp (SME) để xây dựng nguồn Khách hàng SME tiềm năng. Tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị doanh nghiệp SME do HDBank tổ chức, tài trợ.
Tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng SME tiềm năng. Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm/dịch vụ thích hợp. Mục tiêu phát triển thành Khách hàng SME mới của HDBank
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các Khách hàng SME trong danh mục quản lý. Tìm kiếm cơ hội, nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của doanh nghiệp SME: Huy động, Tín dụng, Tài khoản thanh toán, Ngân hàng điện tử, Quản lý tiền mặt, các Dịch vụ ngân hàng KHDN,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm mảng Khách hàng Doanh nghiệp trở lên Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kế toán Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Có khả năng giao tiếp là một lợi thế. Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm, dịch vụ của mảng KHDN. Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến vị trí công tác trong mảng KHDN.
Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm mảng Khách hàng Doanh nghiệp trở lên
từ 1 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kế toán
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Có khả năng giao tiếp là một lợi thế.
Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm, dịch vụ của mảng KHDN.
Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến vị trí công tác trong mảng KHDN.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN. Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài. Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài. Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty. Du lịch trong và ngoài nước. Bảo hiểm 24/24. Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.
Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.
Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty.
Du lịch trong và ngoài nước.
Bảo hiểm 24/24.
Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

