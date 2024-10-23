Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng Bảo Việt
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Lào Cai
- Bắc Ninh ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,... và các chỉ tiêu bán chéo khác;
Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Doanh nghiệp;
Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị;
Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công;
Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế,...;
Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng;
Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp;
Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ;
Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng;
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng;
Tiếng Anh giao tiếp tốt;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoá
Tại Ngân Hàng Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
