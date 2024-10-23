Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Ngân Hàng Bảo Việt
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Ngân Hàng Bảo Việt

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng Bảo Việt

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Lào Cai

- Bắc Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp; Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,... và các chỉ tiêu bán chéo khác; Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Doanh nghiệp; Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị; Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công; Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao
Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,... và các chỉ tiêu bán chéo khác;
Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Doanh nghiệp;
Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị;
Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công;
Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế,...; Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng; Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp; Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ; Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng; Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoá
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế,...;
Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng;
Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp;
Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ;
Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng;
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng;
Tiếng Anh giao tiếp tốt;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoá

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Bảo Việt

Ngân Hàng Bảo Việt

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

