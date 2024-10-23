Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Lào Cai - Bắc Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp; Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,... và các chỉ tiêu bán chéo khác; Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Doanh nghiệp; Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị; Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công; Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,... và các chỉ tiêu bán chéo khác;

Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Doanh nghiệp;

Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị;

Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công;

Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế,...; Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng; Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp; Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ; Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng; Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoá

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế,...;

Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng;

Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp;

Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ;

Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng;

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng;

Tiếng Anh giao tiếp tốt;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoá

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm

Chế độ bảo hiểm

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin