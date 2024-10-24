Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Lào Cai

- Bắc Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

