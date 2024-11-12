Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường tiếng Nhật dành cho các công ty;

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận, giới thiệu và tư vấn các doanh nghiệp IT, DN Nhật, công ty XKLĐ có nhu cầu đào tạo tiếng Nhật cho nhân sự, TTS, DHS,...;

Chat/gọi điện tư vấn các doanh nghiệp theo data có sẵn;

Gặp mặt khách hàng, giới thiệu về sản phẩm Công ty, các nghiệp vụ sale liên quan;

Làm báo giá, hợp đồng, đối đáp và hỗ trợ giải quyết thắc mắc cho khách;

Đề xuất KPI, phương án kinh doanh Tháng, Quý cho quản lý;

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Trình độ Tiếng Nhật tương đương N3 (ưu tiên có N2);

Kinh nghiệm sale B2B, B2C từ 1 năm trở lên;

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word), kỹ năng văn phòng, viết mail cho khách hàng, viết báo cáo;

Nhạy bén với thị trường, có khả năng đề xuất phương án;

Cầu tiến trong công việc

Có khả năng sắp xếp thời gian và công việc tốt;

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Kỹ năng giao tiếp tốt,

Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống nhanh và tốt;

Có máy tính cá nhân

Thu nhập gồm: Lương cơ bản 11.000.000 đ - 15.000.000đ + KPIs

Được tham gia các khóa học nội bộ và các khoá học nâng cao nghiệp vụ- chuyên môn

Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty:

Chế độ khám sức khỏe định kỳ;

Du lịch 1-2 lần/ năm;

Teambuilding nội bộ công ty thường xuyên;

Được nghỉ tái tạo sức lao động (Không tính ngày nghỉ phép theo quy định của Nhà nước)

Ngày nghỉ cho nhân viên nữ 01 ngày/tháng (Không tính ngày nghỉ phép theo quy định của Nhà nước)

Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty;

Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ;

Được học ngoại ngữ: Tiếng Nhật miễn phí;

Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc;

