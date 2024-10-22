Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng tệp khách hàng hiện có.

2. Bán các sản phẩm hiện có của công ty thuộc nhóm hàng tiêu dùng.

3. Lên kế hoạch sản xuất theo kế hoạch kinh doanh: Căn cứ số lượng hàng, đơn hàng khách đặt.

4. Phối hợp với bộ phận sản xuất và các bộ phận khác đảm bảo tiến độ giao hàng và đáp ứng hàng cho khách.

5. Trực tiếp đàm phán hợp đồng mua bán với khách hàng.

6. Quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có từ 3-5 năm kinh nghiệm bán hàng B2B, đã có kinh nghiệm làm việc với Khách hàng là tập đoàn lớn, nhà máy, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, khách sạn/nhà hàng....

2. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán các sản phẩm bao bì.

3. Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

4. Nhanh nhẹn, chịu khó và không ngại thử thách.

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng kinh doanh tháng, năm.

2. Được đào tạo thường xuyên nâng cao năng lực.

3. Cơ hội phát triển và thăng tiến tại Tập đoàn Stavian.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.