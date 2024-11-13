Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 65 đường Yên Lãng Phường Trung Liệt Q. Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Tư vấn (bao gồm cả gián tiếp, trực tiếp, tư vấn qua điện thoại) các chương trình học phù hợp cho học viên dựa trên các nguồn database (fanpage/ website/ data các trường/ data từ các sản phẩm bổ trợ: thi thử, sách,...) của Công ty

- Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch và triển khai các chương trình của Trung tâm

- Chăm sóc học viên, theo dõi tình hình học viên các lớp học online/offline (thực hiện trên phần mềm của Công ty)

- Duy trì và xây dựng mối quan hệ với học viên sau khóa học

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm cho vị trí Sale/CSKH (có áp KPI) ở các mảng dịch vụ, bán lẻ, giáo dục,...

Hoạt ngôn, có khả năng đàm phán – thuyết phục tốt, chịu được áp lực công việc cao. Chăm chỉ, luôn có mục tiêu công việc cụ thể để phấn đấu

Đam mê kinh doanh và có trách nhiệm với công việc

Kỹ năng văn phòng: thành thạo Word, Excel, tin học văn phòng

Kỹ năng tiếng Anh: giao tiếp cơ bản

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8.000.000 - 18.000.000 gross (chưa bao gồm hoa hồng, thưởng, phụ cấp)

- Hoa hồng: theo chế độ của Phòng Kinh doanh

- Thưởng team, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng “nóng""

- Hỗ trợ tiền ăn trưa từ 780.000 - 1.300.000Đ (tính riêng với lương, áp dụng cho nhân viên full time)

- Lương tăng ca x 150%

- Cơ hội thăng tiến lên Team Leader (sau 3 - 6 tháng) và Trưởng Trung Tâm (sau 9 tháng) hoặc Sales Manager (9 - 12 tháng)

- Review với tiêu chí rõ ràng hoặc cá nhân tự đề xuất trước thời gian khi có thành tích nổi bật

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tư duy mở và sáng tạo

- Được đào tạo bài bản nghiệp vụ Sale và Chăm sóc khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin