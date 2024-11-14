Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo Trung tâm Anh Ngữ Wordplay làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo Trung tâm Anh Ngữ Wordplay làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Trung tâm Anh Ngữ Wordplay
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Trung tâm Anh Ngữ Wordplay

Quảng cáo/Sáng tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quảng cáo/Sáng tạo Tại Trung tâm Anh Ngữ Wordplay

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CH14, Vinaconex 7, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quảng cáo/Sáng tạo Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Nhiệm Vụ Chính:
1. Viết Kịch Bản Video Ngắn
Xây dựng kịch bản sáng tạo cho các video ngắn dưới 60 giây, phù hợp với TikTok, YouTube Shorts, và Facebook Reels.
Thu hút người xem từ 3 giây đầu tiên, duy trì sự quan tâm đến cuối video, tập trung vào các chủ đề giáo dục và văn hóa Mỹ.
Phát triển nội dung đa dạng, bao gồm mẹo học tiếng Anh, chia sẻ từ giáo viên, và câu chuyện học viên thành công, tạo sự gần gũi và tin cậy.
Cập nhật và áp dụng xu hướng mới nhất trên các nền tảng mạng xã hội, đảm bảo nội dung luôn mới mẻ và hấp dẫn.
Hợp tác với đội ngũ sản xuất, đảm bảo kịch bản được chuyển thể thành sản phẩm video chất lượng, đúng thông điệp của trung tâm.
Tinh chỉnh và tối ưu hóa kịch bản dựa trên phản hồi từ người xem và hiệu suất thực tế.
2. Phát Triển Ý Tưởng Sáng Tạo & Tổ Chức Sự Kiện Giáo Dục
Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng bá khóa học, chương trình khuyến mãi, và các sự kiện đặc biệt tại trung tâm.
Phối hợp tổ chức các sự kiện giáo dục, bao gồm hội thảo, lớp học thử, và các hoạt động trải nghiệm văn hóa Mỹ, nhằm thu hút học viên mới.
Quản lý quy trình tổ chức sự kiện, từ lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung, đến điều phối nhân sự và đối tác tham gia.
Theo dõi hiệu quả của các sự kiện, phân tích và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sự kiện lần sau.
3. Theo Dõi Xu Hướng Mạng Xã Hội
Liên tục theo dõi xu hướng mới nhất trên các nền tảng như TikTok, Instagram, Facebook, và YouTube.
Nghiên cứu các chiến lược nội dung thành công, áp dụng các phương pháp tốt nhất vào chiến dịch của trung tâm.
Phân tích dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội, điều chỉnh chiến lược và nội dung phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người dùng.
4. Phối Hợp Sản Xuất Video & Nội Dung
Làm việc chặt chẽ với giáo viên, học viên và đội ngũ kỹ thuật, thực hiện các video quảng bá chất lượng cao cho trung tâm.
Lên kế hoạch quay chụp, chuẩn bị kịch bản, thiết bị và bối cảnh, đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ.
Quản lý sản phẩm từ ý tưởng đến hoàn thiện, đảm bảo nội dung phù hợp và thu hút sự chú ý của khán giả.
5. Đánh Giá và Tối Ưu Nội Dung
Sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả của nội dung video và sự kiện.
Lập báo cáo hiệu suất định kỳ, rút ra các bài học từ chiến dịch trước, đề xuất các cải tiến cho lần sản xuất tiếp theo.
Thử nghiệm các định dạng nội dung mới, đánh giá kết quả và áp dụng những phương pháp tốt nhất nhằm tăng tương tác và độ nhận diện thương hiệu.
Kết Quả Mong Đợi:
Nâng cao nhận diện thương hiệu và thu hút nhiều học viên mới cho trung tâm.
Đạt được sự tương tác tích cực và tạo sự tin cậy từ cộng đồng học viên và phụ huynh.
Đảm bảo các sự kiện và nội dung truyền thông phản ánh đúng giá trị, phong cách chuyên nghiệp của trung tâm.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chúng tôi, Trung tâm Anh ngữ Wordplay, được thành lập vào năm 2017, do người Mỹ sáng lập và điều hành, cam kết mang đến cho trẻ em Việt Nam chương trình học tiếng Anh chất lượng cao với tiêu chuẩn tương đương người bản ngữ.
Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên nhiệt huyết và sáng tạo, có khả năng mạnh mẽ trong việc sản xuất nội dung và tổ chức các sự kiện giáo dục. Ứng viên lý tưởng sẽ:
Có kinh nghiệm quay phim, chụp ảnh và chỉnh sửa video, thành thạo các công cụ như Photoshop, Premiere, Canva, CapCut...
Kỹ năng viết kịch bản sáng tạo cho các video ngắn trên TikTok, YouTube Shorts và Facebook Reels.
Khả năng tổ chức sự kiện, quản lý dự án và làm việc với các đối tác bên ngoài.
Tiếng Anh giao tiếp tốt (tương đương IELTS 6.5 trở lên).
Nhanh nhẹn, chủ động, có tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm.
Đam mê giáo dục, mong muốn tạo ra sự khác biệt và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng học viên tại Wordplay.

Tại Trung tâm Anh Ngữ Wordplay Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tối thiểu: 16 triệu VND +++, có thể thương lượng tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Lương tối thiểu: 16 triệu VND +++
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quốc tế, cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ, mở rộng mạng lưới quan hệ và kinh nghiệm thực tế.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ
Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty, bao gồm thưởng lễ, thưởng hiệu suất, và các hoạt động nội bộ hấp dẫn.
Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Anh Ngữ Wordplay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Anh Ngữ Wordplay

Trung tâm Anh Ngữ Wordplay

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngõ 266 Hoàng Công Chất, Dãy liền kề sau R2, Khu đô thị Goldmarkcity, 136 Hồ Tùng Mậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất