Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 Đường B2, An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quảng cáo/Sáng tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Phối hợp với bộ phận nội dung để lên kịch bản, ý tưởng cho video

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của Công ty.

Quay/dựng video khách hàng, video thương hiệu, video quảng cáo theo sự yêu cầu của phòng Marketing cho các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok,...

Tiếp nhận & xử lý yêu cầu của các phòng ban khác

Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Hỗ trợ dựng và sản xuất các video nội bộ của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam: Độ tuổi Dưới 30

Học vấn Tốt nghiệp các trường Mỹ Thuật Công nghiệp, Kiến trúc, FPT....

Chuyên môn Có kiến thức thiết kế, xử lý hình ảnh, đồ họa, video

Kinh nghiệm Dựng video và thiết kế 2D

Sử dụng thành thạo một số phần mềm dựng phim như Pr, Ae.... và các thiết bị quay dựng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Pts, Ai.

Thái độ/tố chất cần có Tiếp thu, cầu thị và chăm chỉ

Sức khỏe Tốt

Ưu tiên Có nhiều kinh nghiệm thiết kế, dựng phim

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14.000.000 – 16.000.000 (có thể deal hơn theo năng lực)

Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.

Đánh giá điều chỉnh lương 2 lần/năm

Tham gia BH đầy đủ, Du lịch hàng năm

Chính sách hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, hoạt động nội bộ, phép năm.

Môi trường làm việc: hiện đại, thân thiện, thoải mái và ổn định cao

Làm việc từ thứ 2– thứ 6: 8h30-12h00 14h00-17h30, thứ Bảy cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin