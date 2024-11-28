Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quảng cáo/Sáng tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL
- Hồ Chí Minh: 110 Đường B2, An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Quảng cáo/Sáng tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Phối hợp với bộ phận nội dung để lên kịch bản, ý tưởng cho video
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của Công ty.
Quay/dựng video khách hàng, video thương hiệu, video quảng cáo theo sự yêu cầu của phòng Marketing cho các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok,...
Tiếp nhận & xử lý yêu cầu của các phòng ban khác
Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Hỗ trợ dựng và sản xuất các video nội bộ của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn Tốt nghiệp các trường Mỹ Thuật Công nghiệp, Kiến trúc, FPT....
Chuyên môn Có kiến thức thiết kế, xử lý hình ảnh, đồ họa, video
Kinh nghiệm Dựng video và thiết kế 2D
Sử dụng thành thạo một số phần mềm dựng phim như Pr, Ae.... và các thiết bị quay dựng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Pts, Ai.
Thái độ/tố chất cần có Tiếp thu, cầu thị và chăm chỉ
Sức khỏe Tốt
Ưu tiên Có nhiều kinh nghiệm thiết kế, dựng phim
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.
Đánh giá điều chỉnh lương 2 lần/năm
Tham gia BH đầy đủ, Du lịch hàng năm
Chính sách hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, hoạt động nội bộ, phép năm.
Môi trường làm việc: hiện đại, thân thiện, thoải mái và ổn định cao
Làm việc từ thứ 2– thứ 6: 8h30-12h00 14h00-17h30, thứ Bảy cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI