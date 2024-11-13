Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo CÔNG TY TNHH HEY SUGAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40A Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3

Mô Tả Công Việc

+ Cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng các clip, video, hình ảnh từ source có sẵn thành 1 clip hoàn chỉnh gồm video ngang, video dọc, vuông cho các kênh Social (tiktok, youtube, facebook)

+ Thiết kế ảnh cơ bản, làm hình ảnh thumb cho video

+ Phối hợp với Content để lên ý tưởng quay dựng, sáng tạo video cho phù hợp với định hướng của sản phẩm và mục tiêu truyền thông, marketing

+ Đảm bảo nội dung video được hoàn thiện đúng thời hạn và theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

+ Giới tính: Nữ

+ Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video, hình ảnh: Adobe Premiere, Capcut pro, Photoshop, Canva

+ Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, tích cực, cầu tiến có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

+ Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông.

+ Có tư duy tốt về nội dung video, hiểu biết về trải nghiệm người dùng, có mắt thẩm mỹ và kỹ năng thiết kế

+ Có kinh nghiệm dựng phim, kết hợp âm thanh và nhạc

+ Có kiến thức am hiểu về thiết kế có hiểu biết về mỹ thuật, bao gồm màu sắc, bố cục và kiểu chữ.

Tại CÔNG TY TNHH HEY SUGAR Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tham gia BHXH sau thời gian thử việc

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

+ Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

+ Các khoản phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

