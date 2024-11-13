Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo CÔNG TY TNHH HEY SUGAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo CÔNG TY TNHH HEY SUGAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HEY SUGAR
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

Quảng cáo/Sáng tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quảng cáo/Sáng tạo Tại CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40A Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quảng cáo/Sáng tạo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+ Cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng các clip, video, hình ảnh từ source có sẵn thành 1 clip hoàn chỉnh gồm video ngang, video dọc, vuông cho các kênh Social (tiktok, youtube, facebook)
+ Thiết kế ảnh cơ bản, làm hình ảnh thumb cho video
+ Phối hợp với Content để lên ý tưởng quay dựng, sáng tạo video cho phù hợp với định hướng của sản phẩm và mục tiêu truyền thông, marketing
+ Đảm bảo nội dung video được hoàn thiện đúng thời hạn và theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.
+ Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Giới tính: Nữ
+ Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video, hình ảnh: Adobe Premiere, Capcut pro, Photoshop, Canva
+ Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, tích cực, cầu tiến có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
+ Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông.
+ Có tư duy tốt về nội dung video, hiểu biết về trải nghiệm người dùng, có mắt thẩm mỹ và kỹ năng thiết kế
+ Có kinh nghiệm dựng phim, kết hợp âm thanh và nhạc
+ Có kiến thức am hiểu về thiết kế có hiểu biết về mỹ thuật, bao gồm màu sắc, bố cục và kiểu chữ.

Tại CÔNG TY TNHH HEY SUGAR Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tham gia BHXH sau thời gian thử việc
+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
+ Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
+ Các khoản phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

CÔNG TY TNHH HEY SUGAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40A Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-editor-video-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248699
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL
Tuyển Nhân Viên Quay Dựng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Tuyển Nhân Viên Dựng Video thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THANH THẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH THẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thương Mại Double K
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Thương Mại Double K
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
Tuyển Nhân Viên Quay Dựng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung tâm Anh Ngữ Wordplay
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Trung tâm Anh Ngữ Wordplay
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEY SUGAR
Tuyển Nhân Viên Editor Video thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH HEY SUGAR
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 103 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL
Tuyển Nhân Viên Quay Dựng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AKA REAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Tuyển Nhân Viên Dựng Video thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THANH THẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH THẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thương Mại Double K
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Thương Mại Double K
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
Tuyển Nhân Viên Quay Dựng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung tâm Anh Ngữ Wordplay
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Trung tâm Anh Ngữ Wordplay
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEY SUGAR
Tuyển Nhân Viên Editor Video thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH HEY SUGAR
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất