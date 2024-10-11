Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Soạn thảo, thẩm định, góp ý các văn bản pháp lý, hợp đồng, thỏa thuận, văn bản hành chính phục vụ cho hoạt động của công ty. Tư vấn pháp lý cho các bộ phận trong công ty về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Theo dõi, cập nhật các văn bản pháp luật mới, các quy định, chính sách liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến pháp lý trong hoạt động của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế Xây dựng, Quản lý Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức pháp luật về lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản. Có khả năng phân tích, đánh giá, soạn thảo văn bản pháp lý. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề. Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

