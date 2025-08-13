Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
- Hồ Chí Minh: 15 Sông Thương, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giới thiệu sản phẩm thiết bị cho khách hàng tại các nha khoa, bệnh viện.
- Làm việc theo nhóm,
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng (tiềm năng, hiện tại, cũ) tạo mối quan hệ với khách hàng.
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh.
- Lên kế hoạch làm việc cho cá nhân và đóng góp ý kiến cho đội nhóm, công ty.
- Công việc cụ thể sẽ được đào tạo & hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí sale
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng % hoa hồng theo doanh thu (Từ 1,5% - 3%)
- Thưởng lễ, Tết, tháng thứ 13, thưởng theo các chương trình bán hàng
- Được đào tạo, tập huấn theo chương trình của công ty
- Du lịch, teambuilding hàng năm theo quy định của công ty
- Chế độ phúc lợi khác: BHXH, khám sức khỏe định kỳ, Hiếu - Hỷ - Thai Sản - Ốm đau theo quy định chung của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
