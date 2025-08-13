Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Sông Thương, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm thiết bị cho khách hàng tại các nha khoa, bệnh viện.

- Làm việc theo nhóm,

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của công ty.

- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng (tiềm năng, hiện tại, cũ) tạo mối quan hệ với khách hàng.

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh.

- Lên kế hoạch làm việc cho cá nhân và đóng góp ý kiến cho đội nhóm, công ty.

- Công việc cụ thể sẽ được đào tạo & hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, biết tiếng anh là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí sale

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CỨNG: 8 - 12 TRIỆU (DEAL THEO NĂNG LỰC)

- Thưởng % hoa hồng theo doanh thu (Từ 1,5% - 3%)

- Thưởng lễ, Tết, tháng thứ 13, thưởng theo các chương trình bán hàng

- Được đào tạo, tập huấn theo chương trình của công ty

- Du lịch, teambuilding hàng năm theo quy định của công ty

- Chế độ phúc lợi khác: BHXH, khám sức khỏe định kỳ, Hiếu - Hỷ - Thai Sản - Ốm đau theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

