Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Sông Thương, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm thiết bị cho khách hàng tại các nha khoa, bệnh viện.
- Làm việc theo nhóm,
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng (tiềm năng, hiện tại, cũ) tạo mối quan hệ với khách hàng.
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh.
- Lên kế hoạch làm việc cho cá nhân và đóng góp ý kiến cho đội nhóm, công ty.
- Công việc cụ thể sẽ được đào tạo & hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, biết tiếng anh là một lợi thế.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí sale

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CỨNG: 8 - 12 TRIỆU (DEAL THEO NĂNG LỰC)
- Thưởng % hoa hồng theo doanh thu (Từ 1,5% - 3%)
- Thưởng lễ, Tết, tháng thứ 13, thưởng theo các chương trình bán hàng
- Được đào tạo, tập huấn theo chương trình của công ty
- Du lịch, teambuilding hàng năm theo quy định của công ty
- Chế độ phúc lợi khác: BHXH, khám sức khỏe định kỳ, Hiếu - Hỷ - Thai Sản - Ốm đau theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

