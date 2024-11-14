Tuyển Hoạch định tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hoạch định tài chính

Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của công ty

Đánh giá các hoạt động của công ty trên phương diện tài chính;

Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính;

Lập các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược Tổng hợp

Lập báo cáo cho ban quản lý về tình hình, hiệu quả tài chính;

Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của Công ty bao gồm ngân sách, chuyển nhượng tài chính hay các hoạt động tài chính khác.

Nghiên cứu đề xuất các phương án gọi vốn theo cơ chế vốn

Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 28 - 35 tuổi;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán, gọi vốn

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc CFA

Có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh là một lợi thế

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và báo cáo;

Chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 – 20.000.000vnđ

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

