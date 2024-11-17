Tuyển Hoạch định tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Hoạch định tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hoạch định tài chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hoạch định tài chính Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tìm hiểu và làm việc với các Quỹ đầu tư
Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty
Đánh giá các hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính
Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính
Lập các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược
Tổng hợp, lập báo cáo cho ban quản lý về tình hình, hiệu quả tài chính
Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của Công ty, bao gồm ngân sách, chuyển nhượng tài chính hay các hoạt động tài chính khác
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc CFA
Thành thạo tin học văn phòng Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày
Có tư duy phân tích tài chính tốt
Kỹ năng kế toán thực tiễn
Kỹ năng tổng hợp số liệu
Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu
Kỹ năng xem, lập, hiểu báo cáo tài chính
Tiếng Anh trôi chảy
Chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Chính sách phúc lợi cho các dịp lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13 & teambuilding
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ của Công ty và của đối tác khác
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất