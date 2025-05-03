Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH GENERAL E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH GENERAL E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH GENERAL E&C
Ngày đăng tuyển: 03/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH GENERAL E&C

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH GENERAL E&C

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 281 Nguyễn Thiện Thuật, P1, Q3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Phối hợp với Ban lãnh đạo xây dựng và triển khai chiến lược tài chính tổng thể cho công ty và các công ty thành viên.
Dự báo tài chính ngắn - trung – dài hạn, xây dựng kế hoạch ngân sách, phân tích đầu tư và quản trị dòng tiền phục vụ cho chiến lược mở rộng hệ sinh thái ngành.
Phân tích, tư vấn các phương án tài chính trong hoạt động M&A, góp vốn liên doanh, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới hoặc thành lập công ty mới.
Giám sát việc quản lý dòng tiền hiệu quả, theo dõi, phân tích và đề xuất các biện pháp tối ưu dòng tiền, cân đối thanh khoản, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Xây dựng chính sách tài chính nội bộ, hệ thống định mức, kiểm soát chi phí, đánh giá các chỉ số tài chính vận hành, đề xuất và thực hiện các chính sách tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Kiểm soát các khoản vay, công nợ, đầu tư tài chính và các nguồn vốn huy động khác.
Tổ chức, kiểm soát, điều hành công tác kế toán của từng công ty thành viên theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật hiện hành.
Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính theo yêu cầu quản trị nội bộ và báo cáo thuế, kiểm toán theo yêu cầu bên ngoài.
Giám sát việc kê khai và quyết toán thuế theo đúng quy định (GTGT, TNDN, TNCN…).
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan chức năng khi cần.
Đảm bảo tính chính xác, minh bạch, kịp thời và tuân thủ của các báo cáo tài chính, thuế và nghĩa vụ pháp lý.
Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro tài chính.
Xây dựng, chuẩn hoá, kiểm soát các quy trình tài chính – kế toán, xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
Xây dựng bộ máy tài chính – kế toán phù hợp với giai đoạn phát triển và quy mô mở rộng.
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự tài chính – kế toán có năng lực.
Ứng dụng công nghệ (ERP, phần mềm kế toán, hệ thống BI...) để nâng cao hiệu suất và tính chính xác của hệ thống tài chính.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH GENERAL E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GENERAL E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GENERAL E&C

CÔNG TY TNHH GENERAL E&C

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 355 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

