Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà XPHome Star, Khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

1. Tiếp nhận thông tin dự án đầu tư được chấp thuận đầu tư. Phối hợp các bộ phận liên quan, đề xuất triển khai kế hoạch xây dựng hạn mức huy động vốn cho từng dự án.

2. Lập phương án kinh tế của dự án đầu tư, xây dựng dòng tiền thực hiện dự án đảm bảo nguồn tài chính cho dự án , thực hiện báo cáo, đánh giá, đề xuất phương án tối ưu trong việc huy động nguồn vốn

3. Trực tiếp chỉ đạo xử lý hồ sơ hạn mức tín dụng cho dự án, hồ sơ giải ngân cho các món vay của các dự án đầu tư Công ty đang thực hiện.( Phối hợp lập báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ thi công, phương án vay vốn..,).

4. Phối hợp làm việc với Ngân hàng, đề xuất đàm phán giảm chi phí lãi vay, chi phí tài chính liên quan tới các dự án đang theo dõi thực hiện . Phối hợp song song với bộ phận tài chính đầu tư, thực hiện hiệu quả công việc chung của phòng.

5. Lập và triển khai kế hoạch tài chính năm, phân bổ vốn cho nhóm đơn vị thành viên theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. Tham mưu, kiểm soát, phân bổ nguồn vốn nhóm phù hợp theo định hướng của Ban Giám đốc.

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc Công ty

1. Kiến thức & trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, Tài chính – kế toán

- Có kinh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu có 4 năm kinh nghiệm công tác; trong đó 3 năm tại vị trí tương tự tại đơn vị có vai trò đơn vị thi công xây dựng, Chủ đầu tư hạ tầng đô thị, Đơn vị thi công XDDD.

3. Những kỹ năng cần thiết cho công việc:

- Cẩn trọng, linh hoạt, quyết đoán

- Nhiệt tình, có trách nhiệm

- Kỹ năng giao tiếp tốt, Xử lý tình huống tốt

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

- Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp, cập nhật thông tin.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập cạnh tranh từ 20 - 25 triệu tùy theo năng lực của ứng viên ;

2. Lương tháng 13;

3. Thưởng vào các ngày lễ, Tết, dịp đặc biệt của Công ty;

4. Ăn trưa tại cantin của Công ty;

5. Khen thưởng khi có thành tích đặc biệt;

6. Đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động chính thức;

7. Chế độ phúc lợi: sinh nhật cho cán bộ nhân viên; ốm đau, hiếu hỉ.....cho cán bộ nhân viên, tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng và các con theo quy định công ty;

8. Chế độ quà tết cho các bậc sinh thành từ 80 tuổi trở lên;

9. Tham quan nghỉ mát, teambuilding;

10. Xét điều chỉnh thu nhập hằng năm;

11. Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác theo quy định Công ty;

12. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chế độ của nhà nước;

13. Được học hỏi và tham gia các khóa đào tạo yêu cầu của Công việc;

14. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 6 và 02 thứ bảy trong tháng; Nghỉ 2 thứ bảy trong tháng và ngày chủ nhật;

15. Được làm việc tại văn phòng Hạng sang, thuận tiện giao thông tại khu vực Đan Phượng và Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân

