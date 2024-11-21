Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company

Kiểm soát và báo cáo tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm soát và báo cáo tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phân tích tài chính: Phân tích các dữ liệu tài chính , đánh giá hiệu quả và các chỉ số ảnh hưởng đến tài chính
• Lập kế hoạch và dự báo tài chính: Xây dựng các kế hoạch và dự báo thu nhập, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền ...
• Quản trị ngân sách, dòng tiền: Kiểm soát, ra chiến lược..
• Quản trị rủi ro tài chính: đánh giá rủi ro về lãi suất, tỷ giá ... Và đưa ra biện pháp phòng ngừa hay quản trị rủi ro phù hợp
• Phân tích đầu tư, tư vấn tài chính
• Theo dõi và báo cáo tài chính: Theo dõi báo cáo và lập các báo cáo tài chính kịp thời để công ty có quyết định phù hợp.
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, có kiến thức chuyên môn về tài chính.
• Có kinh nghiệm tại các công ty Logistics
• Đọc hiểu và nắm vững báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
• Hiểu biết về hồ sơ vay vốn tại ngân hàng; có kinh nghiệm quản lý các khoản vay ngắn hạn, trung, dài hạn và tài sản đảm bảo.
• Kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy logic, tư duy trình bày, thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Thưởng KQXL, lương tháng 13 và các phúc lợi liên quan sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty.
• Hỗ trợ chi phí tham gia các chương trình nâng cao nghiệp vụ....
• Và các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 44 Đường Nguyễn Văn Kỉnh, Khu Phố 01, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM

