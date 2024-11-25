Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích tài chính đánh giá hiệu quả của dự án.
Lập các báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh, tình hình tài chính chung của công ty theo định kỳ.
Kiểm tra đề xuất trình Tổng Giám Đốc từ các Khối, phòng ban.
Hoàn thành các công việc khác do Tổng Giám đốc giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Biết phân tích, xem các báo cáo tài chính.
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở mảng tài chính
Trung thực, chăm chỉ và hòa đồng.
Nhiệt tình trong công việc.
Khả năng chịu áp lực cao.
Kỹ năng tin học văn phòng.
Biết phân tích, xem các báo cáo tài chính.
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở mảng tài chính
Trung thực, chăm chỉ và hòa đồng.
Nhiệt tình trong công việc.
Khả năng chịu áp lực cao.
Kỹ năng tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Theo giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7 (riêng ngày thứ 7 của hai tuần giữa tháng được nghỉ ngày thứ 7).
Phụ cấp cơm trưa 30,000 đồng/ngày.
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...)
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm theo quy định.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa, xe công tác, đồng phục, nghỉ mát, khám sức khỏe,...
Phụ cấp cơm trưa 30,000 đồng/ngày.
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...)
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm theo quy định.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa, xe công tác, đồng phục, nghỉ mát, khám sức khỏe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI