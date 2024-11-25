Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích tài chính đánh giá hiệu quả của dự án.

Lập các báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh, tình hình tài chính chung của công ty theo định kỳ.

Kiểm tra đề xuất trình Tổng Giám Đốc từ các Khối, phòng ban.

Hoàn thành các công việc khác do Tổng Giám đốc giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Biết phân tích, xem các báo cáo tài chính.

Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở mảng tài chính

Trung thực, chăm chỉ và hòa đồng.

Nhiệt tình trong công việc.

Khả năng chịu áp lực cao.

Kỹ năng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7 (riêng ngày thứ 7 của hai tuần giữa tháng được nghỉ ngày thứ 7).

Phụ cấp cơm trưa 30,000 đồng/ngày.

Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...)

Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm theo quy định.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa, xe công tác, đồng phục, nghỉ mát, khám sức khỏe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin