Tuyển Hoạch định tài chính Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hoạch định tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
- Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hoạch định tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính.
Dự báo kết quả kinh doanh, đánh giá tài chính cho các dự án nhằm đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu rủi ro
Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, dòng tiền, sự vận động của dòng tiền
Lập cáo cáo tài chính, phân tích kết quả kinh doanh của công ty
Cân đối dòng tiền, tối ưu chi phí
Phối hợp cùng phòng ban khác xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, có kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định tài chính
Có chứng chỉ kế toán trưởng, nắm vững nghiệp vụ kế toán
Có năng lực nghiệp vụ tài chính kế toán.
Chỉn chu, nhiệt tình, có trách nhiệm.
Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng kế hoạch
Ứng viên giao tiếp được tiếng Anh tốt là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì
Checkpoint định kỳ 2 lần/năm.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước
Làm việc 5 ngày/tuần từ T2 - T6, nghỉ thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định.
Nghỉ phép năm 12 ngày.
Thời gian làm việc: 8h-12h và 13h30 - 17h30
Thưởng chính sách sinh nhật, kết hôn, sinh con,...
Cấp thiết bị văn phòng để phục vụ công việc (máy tính, văn phòng phẩm,...)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.
Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI