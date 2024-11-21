Tuyển Hoạch định tài chính Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hoạch định tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính.

Dự báo kết quả kinh doanh, đánh giá tài chính cho các dự án nhằm đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu rủi ro

Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, dòng tiền, sự vận động của dòng tiền

Lập cáo cáo tài chính, phân tích kết quả kinh doanh của công ty

Cân đối dòng tiền, tối ưu chi phí

Phối hợp cùng phòng ban khác xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán...

Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, có kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định tài chính

Có chứng chỉ kế toán trưởng, nắm vững nghiệp vụ kế toán

Có năng lực nghiệp vụ tài chính kế toán.

Chỉn chu, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng kế hoạch

Ứng viên giao tiếp được tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận + thưởng

Checkpoint định kỳ 2 lần/năm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước

Làm việc 5 ngày/tuần từ T2 - T6, nghỉ thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định.

Nghỉ phép năm 12 ngày.

Thời gian làm việc: 8h-12h và 13h30 - 17h30

Thưởng chính sách sinh nhật, kết hôn, sinh con,...

Cấp thiết bị văn phòng để phục vụ công việc (máy tính, văn phòng phẩm,...)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.

Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.