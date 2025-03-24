Tuyển Hoạch định tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 50 Triệu

Tuyển Hoạch định tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Hoạch định tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hoạch định tài chính Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
24 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 15 Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hoạch định tài chính Với Mức Lương 24 - 50 Triệu

Khơi gợi nhu cầu bảo vệ tài chính trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, tính mệnh của người trụ cột thông qua chương trình kiểm tra sức khoẻ tài chính (FHC)
Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính của AIA tối ưu nhất cho khách hàng.
Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, tư vấn cũng như hỗ trợ hồ sơ cho các khách hàng có nhu cầu.
Chú trọng trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất cho khách hàng.
Nâng cao kiến thức về tài chính, sản phẩm, quy trình của công ty. Xây dựng và phát triển kỹ năng tư vấn một cách chuyên nghiệp.
Cùng AIA loan tỏa thói quen vận động nâng cao sức khỏe trong cộng đồng

Với Mức Lương 24 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 25 - 40 Tuổi (Làm fulltime – xác định đây là sự nghiệp để phát triển lâu dài) (bắt buộc)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc fulltime bất kỳ lĩnh vực nào
Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm, sẽ được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ từ đầu
Tốt nghiệp ĐH hoặc Cao Đẳng.
Ưu tiên có kinh nghiệm ngành ngân hàng, bảo hiểm, tài chính...
Tự tin trong giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt là lợi thế.
Có ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Thái độ nghiêm túc và nhiệt huyết với công việc
Tư duy nhạy bén, trẻ trung và sáng tạo trong công việc

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 24.000.000 - 50.000.000/ tháng Trong đó gồm: Trợ cấp hàng tháng + Hoa hồng dựa trên kết quả kinh doanh đạt được.
Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên sâu tại học viện ngoại hạng của AIA với các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.
Có môi trường và cơ hội để phát triển bản thân lên quản lý cấp cao của ngành và được định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ đầu.
Lộ trình thăng tiến nhanh, rõ ràng và minh bạch, xét duyệt thăng tiến theo năng lực định kì lên các vị trí Quản lý.
Du lịch trong và ngoài nước khi đạt các chương trình thi đua
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng mở rất thoải mái trong công việc
Được tham gia hoạt động phát triển bản thân và thể chất qua các CLB Vitality, MDRT, Potential Leaders

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

