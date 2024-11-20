Tuyển Hoạch định tài chính CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Hoạch định tài chính CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM

Hoạch định tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hoạch định tài chính Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 278 Trần Hưng Đạo, P. An Hải Tây, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Hoạch định tài chính Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

1. Tham gia các hoạt động kinh doanh/đào tạo:
- Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp để hoàn thiện kế hoạch tương lai của khách hàng: Hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học,...
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc chăm sóc, hỗ trợ toàn diện về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại và các thông tin cần thiết, nhằm duy trì các mối quan hệ và xây dựng uy tín, thương hiệu 1 Nhà tư vấn chuyên nghiệp
- Tích cực tham gia các hoạt động Training, Coaching, Teamwork,... để phát triển toàn diện về kỹ năng và kiến thức của bản thân. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
2. Chăm sóc khách hàng
. Chăm sóc khách hàng
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng - Xử lý các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng theo sự hướng dẫn của công ty để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 24- 39 tuổi
24- 39
- Kinh nghiệm: có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đặc biệt các ứng viên có tệp khách hàng tiềm năng từ bất động sản, chăm sóc khách hàng...
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, xây dựng mối quan hệ và giải quyết vấn đề tốt, kĩ năng chăm sóc khách hàng.
- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp.
- Định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ.
Địa chỉ làm việc: 278 Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập cạnh tranh:
. Thu nhập cạnh tranh:
+ Thu nhập không giới hạn dựa vào năng lực của chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân + Hoa hồng bảo hiểm cạnh tranh so với thị trường.
+ Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm.
2. Chiến lược đào tạo và công cụ làm việc hiện đại:
- Được trang bị công cụ làm việc hiện đại nhằm phân tích và cung cấp chính xác nhu cầu tài chính của khách hàng, quản lý công việc hiệu quả
- Được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện, đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến từ các chuyên gia trong và ngoài nước.
3. Phúc lợi trọn vẹn:
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; cơ sở vật chất hiện đại.
- Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong và ngoài nước dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Được đi du lịch và trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 Sao trong nước và quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 278 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

