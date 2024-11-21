Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
- Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Nghiên cứu và thực hiện kế hoạch thiết kế sản phẩm nội thất & trang trí
Cùng Trưởng bộ phận và nhân sự phòng thảo luận và đưa ra ý tưởng thiết kế các sản phẩm nội thất & trang trí của năm theo định hướng chiến lược của công ty
Trình bày ý tưởng thiết kế cho sản phẩm nội thất & trang trí với Trưởng bộ phận theo từng dự án
Thực hiện thiết kế và tạo bản vẽ 3D cho mọi sản phẩm nội thất & trang trí mới/ cải tiến các thiết kế của các sản phẩm nội thất & trang trí theo yêu cầu
Chịu trách nhiệm làm việc với các nhà thầu, sản xuất từ quá trình ra sản phẩm mẫu cho tới khi sản phẩm chính thức được duyệt
Thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi theo yêu cầu cho đến khi được phê duyệt
Chuyển các bản thiết kế đã được phê duyệt lên cấp trên để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu theo quy định
2. Báo cáo và thực hiện các công việc khác
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong F&B
Sử dụng thành thạo AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Illustrator hoặc các chương trình thiết kế khác
Có kỹ năng nhận biết và đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc
Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả kinh doanh
Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, ..
Xét tăng lương định kỳ
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.
Chính sách phúc lợi thăm quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI