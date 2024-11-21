Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Nghiên cứu và thực hiện kế hoạch thiết kế sản phẩm nội thất & trang trí
Cùng Trưởng bộ phận và nhân sự phòng thảo luận và đưa ra ý tưởng thiết kế các sản phẩm nội thất & trang trí của năm theo định hướng chiến lược của công ty
Trình bày ý tưởng thiết kế cho sản phẩm nội thất & trang trí với Trưởng bộ phận theo từng dự án
Thực hiện thiết kế và tạo bản vẽ 3D cho mọi sản phẩm nội thất & trang trí mới/ cải tiến các thiết kế của các sản phẩm nội thất & trang trí theo yêu cầu
Chịu trách nhiệm làm việc với các nhà thầu, sản xuất từ quá trình ra sản phẩm mẫu cho tới khi sản phẩm chính thức được duyệt
Thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi theo yêu cầu cho đến khi được phê duyệt
Chuyển các bản thiết kế đã được phê duyệt lên cấp trên để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu theo quy định
2. Báo cáo và thực hiện các công việc khác

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đai học chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc, Xây dựng,... hoặc các ngành nghề khác liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong F&B
Sử dụng thành thạo AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Illustrator hoặc các chương trình thiết kế khác
Có kỹ năng nhận biết và đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương từ 12.000.000 - 15.000.000 vnđ/tháng + phụ cấp ăn trưa
Thưởng hiệu quả kinh doanh
Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, ..
Xét tăng lương định kỳ
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.
Chính sách phúc lợi thăm quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 94 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

