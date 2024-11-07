Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học tại Anh/Úc/Mỹ/Canada ...
- Lên lộ trình và tiến trình thực hiện hồ sơ .
- Cung cấp thông tin trường phù hợp với mục tiêu của khách hàng, cung cấp các chương trình học bổng và các chương trình ưu đãi của công ty (nếu có).
- Dự trù tài chánh cho mỗi hồ sơ theo quy định hiện hành của các nước.
- Chốt phương án hồ sơ, đi đến việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng cho hồ sơ.
- Nhập liệu đầy đủ và update thông tin trên hệ thống CRM
- Theo dõi chặt chẽ tiến độ hồ sơ học thuật và visa cùng với Admin Team
- Liên lạc, trao đổi trực tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với các đại diện tuyển sinh/đối tác nước ngoài
- Chủ động tìm hiểu và cập nhật các thông tin về thị trường du học quốc tế từ đối thủ hoặc các tổ chức giáo dục có liên quan.
- Đóng góp ý kiến/ý tưởng cho Marketing Team để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của công ty và thu hút được nhiều khách hàng hơn.
- Tham dự các hội thảo du học, đào tạo và các sự kiện khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học
- Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm về Tư vấn du học hoặc tư vấn trong lĩnh vực giáo dục
- Đã từng du học tại các quốc gia nói tiếng Anh là một lợi thế.
- Có kỹ năng thuyết phục, tạo ấn tượng và quan hệ tốt với khách hàng
- Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao
- Language: Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng tiếng Anh (Nghe – Nói – Đọc – Viết). IELTS tương đương 5.5 trở lên
- Computer: Sử dụng thành thạo MS-Office (Word, Excel, PowerPoint)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 10,000,000 VNĐ (công thêm Thưởng + Hoa hồng hấp dẫn) > Thu nhập cao dựa trên năng lực
- Bảo hiểm:
• Chế độ bảo hiểm và phục lợi theo quy định của Luật lao động
• Chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng theo quy định của công ty
- Lợi ích khác:
• Thăm quan và học tập trong nước và nước ngoài.
• Teambuilding trong nước 1 năm/1 lần
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

