Tuyển IT Consultant CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

IT Consultant

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Consultant Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Khảo sát, phân tích nhu cầu của khách hàng
Tư vấn, thiết kế, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho khách hàng
Phối hợp với bộ phận sales để thuyết trình và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của Công ty
Viết hồ sơ kỹ thuật cho hồ sơ thầu và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thầu, hỗ trợ hoàn thiện nội dung hợp đồng ký kết với khách hàng
Tham gia hỗ trợ triển khai dịch vụ SOC
Nghiên cứu, tìm hiểu về công nghệ liên quan đến dịch vụ khách hàng quan tâm
Thường xuyên gặp gỡ và duy trì tính kết nối với khách hàng.
Công tác báo cáo công việc theo định kì/theo yêu cầu

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, an toàn thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có từ 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Tư vấn bán hàng trong các đơn vị ngành CNTT, ATTT khối khách hàng Chính phủ, Ngân hàng, các Tập đoàn, Tổng công ty lớn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, kiểm soát kế hoạch, tư duy giải quyết vấn đề tốt.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh ( Gói thu nhập 16 tháng lương/năm)
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ chuyên môn phục vụ cho công việc.
Review lương 02 lần/ năm.
Bảo hiểm sức khỏe PTI Premium và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.
Chế độ nghỉ mát hàng năm.
Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 6Th Element Nguyễn Văn Huyên, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất